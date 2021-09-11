Elektrik altyapısına 75 milyar TL yatırım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, dağıtım sektörünün 100 bin istihdam yarattığını ve her yıl bu istihdamın yüzde 4,2 büyüdüğünü dile getirdi. 2020 sonu itibarıyla elektrikte tüketici sayısının 46,1 milyona ulaştığını vurgulayan Zaimler, “Her yıl 1,4 milyon insan şebekeye bağlanıyor. Yıllık şebeke büyümesi yüzde 2,1, elektrik kurulu gücümüz ise yüzde 4,6 seviyesinde” diye konuştu. Zaimler, dağıtım şirketleri olarak bir yatırım hamlesi başlattıklarını ifade ederken, “Altyapımızın yenilenmesi için 75 milyar TL, bakım için ise 12,5 milyar TL harcayacağız. İnsanımıza, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için tarihi bir yatırım hamlesi başlattık” dedi.

ŞİRKETLER DENETİM ALTINDA

Dağıtım ve perakende şirketlerinin elektrik fiyat artışında keyfi şekilde hareket edemeyeceğini ve payının olmadığını belirten Kıvanç Zaimler, “Dağıtım şirketi keyfi şekilde herhangi bir bedeli yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Aksi halde bu şirketlere lisans iptali dahil ağır cezalar uygulanır” ifadelerini kullandı.

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DOĞAL GAZ KEŞFİ HAYATİ ÖNEMDE

Zaimler, elektrik faturalarında en büyük kalemin enerji bedeli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğal gazdan elektrik üretimi artar. Ülke olarak elektrik üretiminde ithal gazın payını azaltacak her şeyi destekleyelim. Bu nedenle doğal gaz keşfimiz yarınımız için çok önemli.” Zaimler, öte yandan doğal gaz santrallerinin hızlı bir şekilde devreye girebildiği için arz güvenliği açısından kritik önemde olduğunu ve Türkiye dahil birçok ülkede elektrik fiyatlarının ağırlıklı olarak doğal gaz fiyatlarına bağlı olduğunu anlattı.

SÜBVANSİYON UZUN VADEDE ZARARLI

Elektrik tarifelerinin bu maliyetlere bakılarak 3 ayda bir belirlendiğini aktaran Zaimler, fiyatlarda bazı tüketici gruplarında sübvansiyon uygulandığını dile getirdi. Zaimler, sübvansiyonun bazı dönemlerde desteklenebileceğini ifade ederek, “Sübvansiyon uzun vadeli olmamalıdır ve zararlıdır. Gecikmeli de olsa 82 milyonu etkiler. Aldığı ürünün gerçek maliyetini ödemediği durumlarda tüketicide tasarruf bilinci yerleşmez, israf başlar. Piyasa ekonomisini tercih ettiysek, gerçek maliyetleri mümkün olduğu kadar yansıtalım” diye konuştu.

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Kıvanç Zaimler

KAYIPTAN TASARRUFLA 21,6 MİLYAR CEPTE KALDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin yeniden yapılandırılmasının elektrik sektörü için en sıcak konulardan biri olduğunu aktaran Kıvanç Zaimler, doğal gaz piyasasının serbestleşme olgunluğunun artmasının elektrik piyasasını da rahatlatacağını ifade etti. Zaimler, elektrik dağıtım sektörünün 2014-2020 döneminde kayıp enerjide sağladığı tasarruf miktarının 56 teravatsaat olduğunu dile getirerek, bunun ekonomik karşılığının 21,6 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

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