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OTOMOTİV

Vestel’den elektrikli araç şarj cihazı ihracı

Avrupa’nın elektrikli araç şarj cihazlarını Vestel üretecek

Dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaşan Vestel, Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında konumlandırılacak elektrikli araç şarj cihazlarını üretecek

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vestel açıklamasına göre, Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC’leri Vestel üretecek.

Vestel, İspanyol enerji devi Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV şarj cihazlarını üretecek. Halihazırda tüm dünyaya EVC ihracatına devam eden Vestel, bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda projenin diğer ülkelere de yayılması hedefleniyor.

Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar avroluk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor.

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Sürdürülebilir teknoloji alanında sayısız ödüle sahip Vestel, daha çevreci bir yaşam için enerji verimli ürünler üretiyor. Geleceğin akıllı dünyasına imza atmak için birçok teknoloji geliştiren Vestel’in elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması için birçok çalışması bulunuyor. En yüksek kriterlere göre test edilen, yanmaz gövdeye sahip, zorlu iklim koşullarına dayanıklı Vestel EVC04 modelleri, hızlı ve güvenli şarj sağlıyor. Ayrıca bu modeller çoklu internet bağlantı seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Elektrikli araç sürücüleri, EVC04 şarj cihazlarına mobil uygulama üstünden bağlanarak hem cihazı uzaktan kontrol edebiliyor hem de şarj verilerini inceleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Dünya kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için hem bireyler hem de kurumlar karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması kritik önem taşıyor. Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

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Üretim kapasitesi ve uzmanlıklarıyla Avrupa'da elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması için mükemmel bir konumda olduklarını belirten Erdoğan, "Katma değerli ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra çevikliğimiz, esnekliğimiz ve pazara giriş hızımız bizi rakiplerimizden farklı kılarak Iberdrola gibi değerli ortaklarla çalışmamızı sağladı. Iberdrola gibi uluslararası ölçekte büyük bir şirketle yakın bir ortaklık içinde çalışacağımız için gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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