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Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervlerinde artış yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde artış yaşandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervi geçen hafta 835 milyon dolar artarak 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar azalışla 41 milyar 914 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 42 milyar 259 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 180 milyon dolar artışla 42 milyar 147 milyon dolardan 43 milyar 327 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 835 milyon dolar artarak 84 milyar 406 milyon dolardan 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

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