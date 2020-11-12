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Ekonomi 8 gün önce Cezayirden yola çıkan LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

8 gün önce Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan bir doğal gaz (LNG) gemisi daha Türkiye'ye ulaştı. "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi İzmir Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Haber Merkezi AA
Berge Arzew isimli gemi
Berge Arzew isimli gemi

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 4 Kasım'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, bugün saat 08.39'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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