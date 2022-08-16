Yabancıya konut satışında 68 ay sonra bir ilk: Antalya İstanbul'u geçti

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu.

İlk 7 ay baz alındığında ise yabancıların konut yatırımında ciddi artış yaşandığı görüldü. Ocak-temmuz döneminde yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 57,4 artarak 39 bin 322'ye yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde yabancılara en çok konut satışı 16 bin 49 adetle İstanbul'dan yapılırken, onu 11 bin 257 adetle Antalya izledi. Mersin, Ankara ve Bursa da ilk 5'te yer aldı.

Yılın 7 ayında Türkiye'de en çok konut yatırımını Rusların yaptığı görüldü. Rusya vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut adedi ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 223,4 artarak 6 bin 877'ye yükseldi.

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Rusları 5 bin 315 adetle İranlılar, 4 bin 405 ile Iraklılar, 1.607 ile Kazakistan vatandaşları izledi. Almanya uyruklu yatırımcıların aldığı konut adedi 1.577, Ukraynalıların 1.352 oldu. Afganistan, Yemen, Kuveyt ve Çin vatandaşları da en çok yatırım yapanlar arasında ilk 10'da yer aldı.

Antalya 68 ay sonra yeniden zirvede

Temmuz ayı verileri ele alındığında geçen ay en yabancıların en çok konut aldığı illerin başında 1.421 adetle Antalya geldi. Söz konusu kent, 68 ay sonra İstanbul'u geçerek zirveye yerleşti.

Antalya, bu alanda detaylı verilerin açıklanmaya başladığı 2013'ten bu yana genellikle zirvede yer alan İstanbul'u en son Ekim 2016'da geçmişti.

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Kentte, yabancılara yapılan konut satışlarının 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 11 bin 257 adede yükseldiği görüldü.

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