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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir marketlere kötü haber: Mahkemeden ikinci karar

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2,7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşırken, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi.

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Haber Merkezi DHA
Zincir marketlere kötü haber: Mahkemeden ikinci karar
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Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2,7 milyar liralık ceza kesildi. Bunun ardından marketler, kararı mahkemeye taşıdı.

Cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada; Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

RET KARARI ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

5 zincir marketten 4'ü, bu kez bu karara da itiraz ederek, yürütmeyi durdurmanın ret kararını bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101), ikinci ret kararı da geldi. Ret kararını bir üst mahkemeye götüren zircir marketlerden 4'ünün itirazını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi de reddetti.

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