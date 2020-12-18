Yaptırıma Hisar-A cevabı

Açık ve örtülü ambargolarla karşı karşıya kalan Türkiye, ABD’nin yaptırım açıklamalarına yeni savunma ürünleriyle yanıt verdi.

HAVA SAVUNMADA YOLUMUZA DEVAM

Uygulanan ambargolara rağmen savunmanın milli ürünlerle güçlendirilmesinin son ve en önemli örneği Hisar A oldu. Aselsan ve Roketsan ortaklığında geliştirilen Hisar alçak ve orta irtifa sistemlerinin ilki olan Hisar A’nın TSK envanterine giriş tarihi 2021, Hisar O’nun ise 2022 olarak planlanmıştı. Uygulanan açık veya kapalı ambargolar hava savunma sistem projelerinin seyrini etkilemedi. Hisar A’ın seri üretiminin ekim ayında başladığı açıklanmıştı. Hisar A’nın, güncellenen ve imkan/kabiliyetleri arttıran yeni versiyonu Hisar A+, 2020 yılı sonu itibariyle envantere alınabilecek şekilde üretimi tamamlandı. Önümüzdeki süreçte seri üretimle birlikte peyderpey TSK’ya teslimatların başlaması bekleniyor.

EKONOMİ Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır

UZUN MENZİLDE İLK ADIM ATILDI

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar’ın orta irtifasının da 2021 yılında envantere alınmaya hazır hale getirilmesi bekleniyor. Testleri ve geliştirme aşaması devam eden Hisar O, ilki 2014’te olmak üzere balistik test füzesi atışlarında elde ettiği başarılarla gündeme gelmişti. Hisar A ve Hisar O sistemlerini üreten Türkiye, uzun menzilli milli sistemlerini üreten ülke konumuna hayli yaklaşmış oldu. Milli uzun menzilli bölge hava savunma sistem ihtiyacının karşılanması kapsamında Siper Projesi ise yüksek gizlilik içerisinde devam ediyor.

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OYNAT 03:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı. BiP'te paylaş

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KRİTİK PARÇALAR YERLİLEŞTİRİLDİ

Türkiye’ye verilmeyen kritik parçaların yerli üretimi için çalışmalar yıllar önce başlatıldı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu da devreye sokularak nitelikli ürün desteği verildi. Büyük ve iddialı projelerde de alt sistem şirketleri kurulma stratejisi yürütüldü. Tüm bu çalışmalar kapsamında oluşturulan portföy sayesinde, tedarik edilmesi engellenen parçaların Türk savunma sanayide hızla ikamesi katkısı sağlandı.

Hisar'ın yapımında birçok engel çıktı

Hisar-A+’nin envantere giriş sürecinin yurtdışından tedarik edilen yaklaşma sensörü nedeniyle geciktiği ortaya çıktı. Söz konusu ürün Fransız Thales firmasından ithal edilirken, son dönemde gerilen iki ülke ilişkileri nedeniyle satış sürecinde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Türkiye’nin bu noktada önceden harekete geçerek ürünü millileştirdiğini aktaran Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, “Yaklaşma sensörüyle ilgili oluşan sorun, daha önce benzer yönde yapılan bir çalışmanın devreye girmesiyle 7-8 ay gibi kısa sürede çözüldü. Yaşadığımız bu mecburiyetler bizi 10-15 yıl sonra çok ileri noktalara taşıyacak” diye konuştu.

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HİSAR-U 2023'TE HAZIR OLACAK