Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasının büyük çoğunluğunu ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırıma ayıran Erdoğan, bir de müjde verdi.

OYNAT 03:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı. BiP'te paylaş

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Seri üretime geçildi

İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A+’nın test videosunu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, HİSAR-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yapıldığını duyurdu. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretimine geçildiğini aktardı.

Hedefler başarıyla vuruldu

Törenin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tübitak SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu. Artık HİSAR A+ hazır. Hayırlı olsun” denildi.

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