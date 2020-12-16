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Ekonomi Milli hava savunma sistemi HİSAR-Anın son kabul testi yapıldı Kullanıma hazır
POLİTİKA SAVUNMA SANAYİ

Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırıma tepki gösterdiği konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan, Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
HİSAR-A+'nın test atışlarından görüntü.
HİSAR-A+'nın test atışlarından görüntü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasının büyük çoğunluğunu ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırıma ayıran Erdoğan, bir de müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar A+'nın, hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda savunma sanayisi alanında yaşanan önemli bir gelişmeyi ve arka planındaki sıkıntıları ilk defa aktardı. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Hisar A+ hava savunma füzesinin son test videolarını da paylaştı.

Seri üretime geçildi

İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz HİSAR-A+’nın test videosunu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, HİSAR-A+’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yapıldığını duyurdu. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A+ hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretimine geçildiğini aktardı.

Hedefler başarıyla vuruldu

Törenin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tübitak SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uzak menzilde başarıyla vuruldu. Artık HİSAR A+ hazır. Hayırlı olsun” denildi.

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