Yarı fiyatına satılık Maserati!

İcradan satışa çıkarılan 2014 model Maserati marka otomobil için hazırlanan şartnameye göre, araç İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00’da Çekmeköy’de satışa çıkacak.

Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise kahverengi olduğu bildirildi.

Bu ay üç adet özel yapım spor marka aracın icradan satışa çıkarıldığını belirten icra uzmanı Caner Çakı, "Bu ay Ferrari ve Porsche marka araç icradan satışa çıkmıştı. Bu defa ise 480 bin TL değerindeki Maserati marka otomobil yarı fiyatı olan 240 bin TL’den ihaleye çıkacak.

“İhaleye katılarak araba almak isteyenler öncelikle bütçelerini belirleyecekler ve nasıl bir araç almak istediğine karar verecek ve internet üzerinden icralık araba yazarak bilgilere ulaşabilecek. İcra ihalelerine baktığımızda ev, arsa, marka, ev eşyalarının ihaleye çıktığını görebiliyoruz. Bu ihalelerde ise en çok ilgiyi araç satışları görüyor” dedi.

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