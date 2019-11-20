Ekonomi 9 petrol devi bir Saudi Aramco etmedi 111 milyar dolar kar elde etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Saudi Aramco'nun net karı 9 petrol devinin toplamından fazla

9 petrol devi bir Saudi Aramco etmedi: 111 milyar dolar kar elde etti

Gelecek ay Suudi Arabistan borsası Tadawul'da ilk halka arzı yapılacak milli petrol firması Saudi Aramco'nun 111 milyar dolarlık net karı, dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam net karını geride bıraktı.

Haber Merkezi AA
Saudi Aramco tesisleri.
Saudi Aramco tesisleri.

Saudi Aramco'nun 2018 için açıkladığı 111,1 milyar dolarlık net karı, 9 petrol devinin toplam net karı olan 108,4 milyar doları geçti.

Geçen yıl, ABD'li ExxonMobil 20,8 milyar dolar, Chevron 14,8 milyar dolar, ConocoPhillips 6,3 milyar dolar, İngiliz BP 12,7 milyar dolar, Hollandalı Royal Dutch Shell 21,4 milyar dolar, Fransız Total 13,6 milyar dolar, İtalyan Eni 4,6 milyar dolar, Norveçli Equinor 5,3 milyar dolar ve Rus Rosneft 8,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

  • Öte yandan, Saudi Aramco'nun bu yılın ilk yarısındaki net karı 46,9 milyar doları bulurken, aynı dönemde söz konusu petrol şirketlerinin toplam net karı ise 44,9 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Yılın ilk yarısında, ExxonMobil 5,5 milyar dolar, Chevron 7 milyar dolar, ConocoPhillips 3,4 milyar dolar, BP 4,7 milyar dolar, Royal Dutch Shell 9 milyar dolar, Total 5,6 milyar dolar, Eni 1,7 milyar dolar, Equinor 3,2 milyar dolar ve Rosneft 4,8 milyar dolar net kar elde etti.

Petrol fiyatları Aramco'nun karını artırdı

Saudi Aramco'nun varil başına 10 dolardan düşük maliyetle ham petrol üretmesi, diğer enerji şirketlerine göre daha çok kar elde etmesini mümkün kılarken, petrol fiyatlarındaki artış eğilimi de Suudi firmanın karına olumlu yansıdı.

Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve düşük talep nedeniyle 2015-2016 yıllarında dünya genelinde birçok enerji şirketi battı ve petrol devleri finansal açıdan zor günler geçirdi.

  • Söz konusu 9 büyük petrol şirketinden 2016'da Chevron 497 milyon dolar zarar açıklarken, ConocoPhillips yılı 3,6 milyar dolar, Eni 1,6 milyar dolar, Equinor da 2,9 milyar dolar zarar etmişti.

Dünyada en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2016'da ortalama 43 dolar seviyesindeyken, Aramco'nun net karı ise 13,3 milyar dolar olmuştu. Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2017'de toparlanarak ortalama 54 dolara çıkarken, Aramco'nun net karı ise 75,9 milyar dolara yükseldi.

Brent türü petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71 dolara ulaştı, Aramco'nun net karı ise 111,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Saudi Aramco'nun 17 Kasım'da başlayan hisse fiyatlaması, bireysel yatırımcılar için 28 Kasım, kurumsal yatırımcılar için ise 4 Aralık'a kadar sürecek. Şirketin nihai hisse başına fiyatı 5 Aralık'ta duyurulacak.

Şirketin yüzde 1,5'inin halka arzından yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenirken, firmanın piyasa değerinin 1,6-1,7 trilyon dolar arasında olması bekleniyor.

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