Ekonomi 4 bin TL maaş ile eleman bulamıyorlar
İŞ DÜNYASI

4 bin TL maaş ile kaynakçı bulamıyorlar

4 bin TL maaş ile eleman bulamıyorlar

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yaptığımız araştırmada en büyük sorunun kalifiye eleman sorunu olduğunu ifade ederek, "Üniversite mezunu arayan yok, meslek sahibi talaşlı imalatta çalışacak 5 bin kişiye ihtiyaç var. 3-4 bin TL aralığında çalışacak kaynakçı bulamıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yeni dönem sektörel toplantılara başlayan Torbalı Ticaret Odası’nın Başkanı Abdulvahap Olgun, mesleki eğitim ve kalifiye eleman sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlçede hali hazırda 60 bin çalışan olduğunu ve en az 5 bin mesleki eğitim almış kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Olgun, "Özellikle talaşlı üretimde sanayicimiz aradığı elemanı bulamıyor. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak eleman bulmak adeta kara borsaya düşmüş durumda. 3-4 bin TL aralığında çalışacak kaynakçı bulamıyoruz. İŞ-KUR hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz; ama bunların hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Yavrularımız üniversitede okuyor ama meslek sahibi olanlar tercih sebebi. Üretimde çalışacak eleman bulmakta giderek zorlaşıyor" dedi.

  • Mesleki eğitime ilginin gittikçe azaldığının altını çizen Olgun, ilçede endüstri meslek lisesinde metal bölümüne geçtiğimiz sene kayıt olan öğrenci sayısının 14, mezun olan öğrenci sayısının 13, bu sene ise metal bölümüne kayıt olan öğrenci sayısının 11’e düştüğünü söyledi.

Organize sanayi bölgelerinde meslek liselerinin açılmasının önemli olduğunu; fakat buralarda bölgesel olarak bölümlerin tanımlanması gerektiğini vurgulayan Olgun, "Organize sanayi bölgemizde meslek lisesi kuruldu, oldukça önemli; ama milli eğitimin verdiği bölümlerdeki kontenjan çok yanlış oluyor. Öğrencilerin neredeyse yarısı uçak bakım bölümünde okuyor. Bölgemize hiçbir faydası yok. Veliler ve öğrencilerin ilgisini çekiyor, herkes çocuğunu uçak bakım bölümüne kaydettiriyor" şeklinde konuştu.

"Sanayici nitelikli eleman, mezun olan öğrencilerimiz de iş bulamıyor"

Torbalı’nın 800 işletmeye ev sahipliği yaptığını ve ülke ekonomisine ödediği vergi ve yaptığı ihracatı ile önemli bir katkı koyduğunu ifade eden Olgun, "Mesleki eğitimde Torbalı üs ilan edilmeli. Ciddi bir kampüs kurulması gerekiyor. Sanayici birçok konuda yaşadığı sorunları bir şekilde çözüyor; ama kalifiye eleman sorununu çözmek mümkün olmuyor. Sanayici nitelikli eleman bulamazken üniversitelerde mezun olan öğrencilerimiz de iş bulamıyor. Günümüzde el becerisine ya da beden gücüne sahip kişilerden daha çok; bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi kullanabilen, yorum yaparak ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen teknik eleman modeline ihtiyaç var; ama kalifiye eleman sorunu sadece Türkiye’nin değil tüm ülkelerin sorunu. Bizim en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. Eğer elimizdeki çocukları meslek sahibi yapmazsak önümüzdeki günlerde üretim yapacak, eli üretime değecek insan bulmakta zorlanacağız."

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