Yastık altından servet çıktı

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Esen, bankalarla yürüttükleri yastık altı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını belirtti. Esen, “Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye’de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek” dedi.

ALTININ ÖNEMİ ANLAŞILDI

Son dönemde altının toplumdaki öneminin anlaşıldığını, yastık altında ne kadar büyük miktarda altın olduğunun ortaya çıktığını aktaran Esen, “Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye’de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek” ifadelerini kullandı. Esen, yastık altından çıkarılan altın miktarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Biz daha fazla yastık altı altını ekonomiye kazandıracak yeni projeler üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Korona krizi çıkmadan önce İAR olarak bunun çok kapsamlı çalışmasını yürütmekteydik. Bakanlıkla da iş birliği içinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Doğal olarak önceliğimiz değişti ama inşallah en kısa zamanda o çalışmalara geri döneceğiz” şeklinde konuştu.

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GÜMÜŞ FİYATLARINI KORONAVİRÜS VURDU

Gümüş ve altın fiyatlarının benzer seyrettiğine dikkat çeken Esen, koronavirüs salgınıyla gümüşte çok hızlı satış geldiği için ilk başta fiyatların düştüğünü belirtti. Ayşen Esen, “Yurt dışında ellerinde ciddi gümüş rezervi olan birçok yatırımcı var. Gümüş, fiyatı daha düşük olduğu için daha hızlı sirküle edilen bir ürün. Bu nedenle gümüşteki fiyat farkı daha fazla oldu" diye konuştu.

GÜMÜŞTE POPÜLARİTE ZAMANLA ARTACAK

Elden çıkarmak isteyenler için fiziki gümüş bulunamaması nedeniyle alış ile satış arasındaki fiyat makasının açıldığını aktaran Esen, şunları söyledi: "Gümüşün yatırım aracı olarak önümüzdeki dönemlerde Türkiye ve benzeri ülkelerde popülaritesi artacak diye düşünüyoruz. Altın fiyatlarındaki artışla beraber Türkiye’de de gümüşe de yönelim olacağını tahmin ediyoruz. Kısacası gümüş hayatımızda daha çok var olacak."

Güvenilir altını tercih edin

Ayşen Esen

Ayşen Esen, İAR’ın zaman içinde yükselen altın fiyatları dolayısıyla tüketicilerin alım gücüne yönelik yeni ürünler üzerinde sürekli çalışmalar yürüttüğünü, daha önce 1 gram altın ve 0,5 gram altın çıkardıklarını anımsattı. Son dönemde 0,5 gram altına yönelimin arttığını vurgulayan Esen, “Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar da var. Bunlar bizim ürettiğimiz değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden halkımıza önerim güvenilir yerlerden, kapalı ambalajlarda 0,5 gram olarak üretilen altını tercih etmeleri. Yarım gram son zamanlarda, özellikle düğün sezonlarında zaten en çok giden altınların başında geliyor” dedi.