Ekonomi Konut kredisinde faizi yüzde 0,89a indirdi
İŞ DÜNYASI

Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Konut kredisinde faizi yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdi. Bankanın sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

  • Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

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