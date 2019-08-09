Yatırım için 35 eylem

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nda Türkiye’nin 4 yıllık seçimsiz döneminde yüksek büyümeyi sağlayacak yatırımlar için önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kurulun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası Nisan’da yapılan ilk toplantıda, Kurul çalışmaları yol haritasının "katılımcı ve yenilikçi" bir iş birliği ruhuyla belirlendiğini kaydetti.

YOİKK'in kamu ve özel sektörün en etkin biçimde iş birliği yaptığı bir platform olduğunu vurgulayan Oktay, "YOİKK yatırımı, istihdamı ve inovasyonu destekleyen bir fonksiyon icra etmektedir. YOİKK'in geçen toplantıdan bu yana yürüttüğü çalışmalar ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir” dedi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

“ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI YATIRIMLA AÇACAĞIZ"

Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesinde olduklarını ifade eden Oktay, kararlı konuştu: “Faiz indirimi ile birlikte başlayan enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu yeni şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdamla açacağız. Önümüzdeki seçimsiz süreci, kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

35 EYLEM PLANI HAYATA GEÇECEK

YOİKK tarafından ortaya konan vizyon ve kararlılığın son derece önemli olduğunu bildiren Oktay, şunları söyledi: Nisan ayındaki toplantımızdan bu yana, özel sektör temsilcisi kuruluşlarımız, üyelerinden aldıkları eylem önerilerinden en önemlilerini önceliklendirerek Kurulumuza ulaştırmıştır. İş dünyası temsilcilerimizin yanı sıra kamu kuruluşlarımız da özel sektöre iş yapma kolaylığı sağlayacak ve bürokrasiyi azaltıp yatırım ortamına olumlu katkı yapacak önerilerini aynı şekilde yine Kurulumuza iletmiştir. Gelen öneriler, konularına göre oluşturulan 8 ayrı çalışma grubunda ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyasından temsilcilerimizle birlikte tek tek ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilgili tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık."

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EYLEM ÖNERİLERİ KABİNEDE DE DEĞERLENDİRİLDİ

Eylem önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında da değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Fuat Oktay, “Bu eylemler, iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda nihai hale getirdiğimiz eylem planında yer alan tedbirlerin kısa sürede hayata geçirilmesine öncelik verecek, gerçekleşmeleri düzenli olarak takip edeceğiz. Ancak, eylem planında öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesinde özel sektör temsilcilerimizin de önemli rolü bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANINDA NELER VAR?

* Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecek.

* Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak.

* Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatlarının yapımına imkan verilecek. Böylelikle organize sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesini mümkün olacak.

* Üretim ve ihracat amaçlı ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilecek.

* Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak.

* Yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri tespit edilecek.

* İmza sirküleri verme zorunluluğu ilgili kurum kuruluşların MERSİS’le entegrasyonunun sağlanmasıyla kaldırılacak.

* Yatırım yeri tespitine yönelik merkezi veri bankası oluşturulacak ve tek merkezden yatırımcılar bu verilere ulaşabilecek.

* Yatırımcının hayatını kolaylaştıracak 35 eylemin tamamına yoikk.gov.tr internet sayfasından ulaşılabilecek.



