Kurbanlıkların yüzde 80’i bitti

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurbanlık satışları da hızlandı. Sultangazi ve Kartal kurbanlık pazarlarında geçtiğimiz hafta sonu kurbanlıkların yüzde 60'a yakını iki gün içerisinde satılırken, besiciler hayvanlarının bayram öncesi bitmesini bekliyor. Çadırların birçoğunda kurbanlıklar bitmek üzere. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 zamlanmasına rağmen, besiciler satışların beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtiyor. Satıcılar aynı zamanda kurbanlık almak için son günleri bekleyen vatandaşların mağduriyet yaşamamak için en kısa zamanda kurbanlığını alması gerektiğini dile getiriyor.

SATIŞ GEÇEN YILDAN İYİ

Kurbanlıklara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren besiciler, vatandaşın bu yıl da kurbanlığını pazardan seçmeyi tercih ettiğini belirtti. Kastamonu’dan gelen Sedat Şenol, Sultangazi Kurbanlık Pazarı’na 27 büyükbaş hayvan getirdiğini söylerken, kurbanlıkların tamamını sattığını vurguladı. Kurbanlık fiyatlarında belli oranda artış yaşandığını dile getiren Şenol, buna rağmen pazar genelinde satışların iyi olduğunu aktardı. Şenol, kurbanlık satışlarının yanısıra hisse satışlarının da vatandaşın en önemli tercihi haline geldiğini belirtti. Fiyatların artışıyla hisselerinde arttığını vurgulayan Şenol, “Geçtiğimiz yıl 3 hisseyle giren vatandaşlar bu yıl 5 hisseyle giriyor. Bu da artışa rağmen aynı ücrete kurbanlık almalarını sağlıyor” dedi.

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Kartal Kurban Pazarı'nda da Yeni Şafak olarak nabız tuttuk. Hayvan tüccarları Anadolu Yakası'nın kurbanlık fiyatlarıyla ilgili canlı hayvanın kilogram fiyatının ortalama 27 lira civarında olduğunu söyledi.

REKLAM

ARZ FAZLASI VAR

Tüccarlar bu yıl kurbanlıklarda yüzde 15-20 arasındaki arz fazlasını şu şekilde özetledi: "Geçtiğimiz sene 75 civarında büyükbaş kurbanlık çadırı bulunurken, bu yıl bu sayı 90 çadırın üzerine çıktı. Kurbanlık sayısı açısından İstanbul'da sorun yok. Fiyatlar bazı noktalarda geçen seneki fiyatlarla aynı iken, yüzde 15 civarında fiyat artırımı olan noktalarda var. Bu pazarlığa göre değişiyor. Geçen sene canlı hayvanın kilogram fiyatı da 23 lira civarındaydı. Hayvanların çoğu satıldı. Son dakika kurbanlık almak isteyen vatandaşlar elini çabuk tutmazsa fiyatlar da düşüş yerine aksine yükseliş olabilir."

KURBAN HİSSESİ SATIŞI ÇOĞALIYOR

Kurban pazarlarında ortak bulamayan ama büyükbaş kurbanlık kesmek isteyen vatandşlar içinde çözüm üretiliyor. Bazı tüccarlar aracılığıyla 7 ortağın hisse şeklinde satın aldığı kurbanlık pazarlanıyor. Satışından kesimine kadar hizmetin verildiği kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Büyükbaş hayvanların çoğu Doğu illerinden getirilirken, küçükbaşta ise İç Anadolu illeri ön plana çıkıyor. Hayvan satış noktaları belediye tarafından düzenlenirken, satış alanlarının temizliği ve çevre düzenlemesine özen gösteriliyor.

Beklentilerin üzerine çıktı

Barış Baran

Ağrı’dan gelen besici Barış Baran, İstanbul’da 280 hayvanı bulunduğunu söylerken, kurban bayramında vatandaşların İstanbul dışında olması korkusuyla satışların düşük kalacağını beklediklerini fakat İstanbul halkının bu yıl da kurbanlıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 280 kurbanlıktan geriye sadece 18 tane kaldığını aktaran Baran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz son bir haftaya yığılır diye bekliyorduk fakat geçtiğimiz hafta sonu sadece iki gün içerisinde hayvanlarımızın yüzde 60’ını sattık. Bu haftasonu da kalan kurbanlıkların satılacağını öngörüyoruz.”

Küçükbaşa yönelin önerisi

Tarık Tezel

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Tarık Tezel, hayvan varlığının devamı ve arz fazlalığı nedeniyle kurbanlık olarak küçükbaşın tercih edilmesini önerdi. Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl Kurban Bayramı’nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlattı. Türkiye’de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirten Tezel, refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talebin de artacağını vurguladı. Tezel ayrıca, yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretiminin en az 1,5 milyon tona çıkarılması gerektiğini, bunun vatandaşların yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.



