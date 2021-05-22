Ekonomi Yatırımın dönüşü4 yıla kadar düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımın dönüşü 4 yıla kadar düştü

Elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı giderek artarken, bu alandaki yatırımların kendini amorti etme süresi de 4-7 yıla kadar geriledi. KOLEN Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, mesken ve işletmelere kurulan panellerin ortalama 20-30 yıllık ömrü olduğunu vurgularken, güneş enerjisinin şu anda en cazip yatırım alanları arasında yer aldığının belirtti.

Burak Karaca Yeni Şafak
Yatırımın dönüşü 4 yıla kadar düştü
Tüketici güneşten kendi elektriğini üretiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar küresel boyutta her geçen yıl artarken, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını sürecinde bu alana yatırımlar daha da hızlandı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde elektrik piyasasının en büyük hakimi haline gelmesi beklenen güneş enerjisi, yapılan yatırımlarda başrolde yer alıyor. Türkiye, son yıllarda yaptığı atılımla yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kurulu gücünü önemli oranda artırırken, tüketiciler mevzuatta yapılan değişiklik sonrası ürettiği enerjinin fazlasını satabilme imkanına kavuştu. KOLEN Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, hane ve işletmelere kurulan güneş panellerinde yatırımın geri dönüş süresinin 4-7 yıl ortalamasına kadar gerilediğini dile getirdi.

Uğur Karayurt
Uğur Karayurt

KURULU GÜÇ 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKACAK

Daha önceki yatırımların geri dönüşünün uzun olması sebebiyle cazip bir seçenek olarak görülmediğini ifade eden Karayurt, “Yatırımın kendini amorti etme süresinin ortalama 4-7 yıla kadar gerilemesi sebebiyle güneş enerjisi şu anda en cazip yatırımlar arasında yer alıyor” dedi. Kurulan panellerin en az 20-30 yıl ömrü olduğu bilgisini veren Uğur Karayurt, “Önümüzdeki 10 yılda şu anki kurulu gücün iki katı bir potansiyel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu. Karayurt, günümüzde güneş enerji sistemlerinin ortalama maliyetinin, proje büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda 450 ile 650 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.

GÜNEŞ ÜRETİMDE KÖMÜRÜ GEÇECEK

Gelecek 5-10 yıl içinde yenilenebilir enerjiden sağlanan elektriğin kömür elektriğini geçmesinin beklendiğini söyleyen Karayurt, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye dünyadaki bu hızlı değişimin başında, bugün kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2011 yılında yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimimizdeki payı, 2019’da yüzde 43,9, 2020’de ise yüzde 42,4 oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 98’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Geçen yıl yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’inci sıraya yükseldik. 2002-2020 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9’uncu, Avrupa’da 4’üncü ülke olduk.”

İŞBİRLİĞİ MODELLERİ GELİŞİYOR

Ciddi bir maddi yük getirmediği müddetçe güneş enerjisi yatırımlarının yapılması gerektiğini aktaran KOLEN Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, kullanıcıların güneş enerjisi kullanımında az ürettiyse şebekeden çektiğini, fazla ürettiyse fazlasını sisteme satabildiğini aktardı. Artık müşterileriyle işbirliği modeliyle de çalıştıklarını dile getiren Karayurt, şöyle konuştu: “Yatırımcıya, yatırımın istersen bir bölümünü istersen hepsini biz karşılayalım, işletelim ve sonrasında devredelim diyoruz. Bu iş modellerinin sektörde gelişeceğini düşünüyoruz.” Başvuru sonrası bölgenin verimliliği ve tüketimiyle ilgili fizibilite çalışmaları yürüttüklerini belirten Karayurt, yatırımcıya tüketim miktarı ve üretim miktarını önceden bildirdiklerini söyledi.

Pandemiye rağmen yüzde 40 büyüdük

KOLEN Enerji olarak 2014 yılından bu yana her yıl yüzde 100 büyüme gösterdikleri bilgisini veren Uğur Karayurt, geçen sene zorlu pandemi koşullarında bu büyüme oranının yüzde 40’a düştüğünü fakat bu büyümeyi gayet iyi gördüklerini kaydetti. 2021 yılı için de ciddi oranda bir büyüme hedefleri olduğuna değinen Karayurt, “Üretim tarafında ciddi yatırımlarımız var. Kurulu güç anlamında güçlü bir grubuz. 2021’de şirket olarak müşteri memnuniyeti alanına yoğunlaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl 2 milyar kilovat/saat üretim sağladık. 2021’de bu rakam 3 milyar/kilovat/saat’e yaklaşacak” diye konuştu.

Yatırımlar sürerse cari açık azalır

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki politikasını son 10-15 yılda kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Karayurt, gerçekleşen atılımın da bu kararlılığın meyvesi olduğunu belirtti. 2020 yılında pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen yenilenebilir enerjiye yatırımların devam ettiğini vurgulayan Uğur Karayurt, şunları söyledi: “Bu yılın ilk çeyreğinde devreye alınan kurulu gücün yüzde 98’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Her şey yolunda gider ve bu alandaki yatırımları sürdürürsek enerji açığımız yüzde 30’lara kadar geriler. Enerjide yenilenebilir ve yerliye yatırım yapmak durumundayız. Cari açığa katkı ancak böyle olur.”

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