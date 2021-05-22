İş dünyası nefes kredisi bekliyor

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgının sonunun yaklaştığını belirterek, “Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti. Bu öğrenilenleri dikkatle değerlendirmeli ve salgın sonrasındaki dünyaya hazır olmalıyız” çağrısında bulundu. İSTİB’İN mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, sürekli artan aşılamalar ve etkin tedbirler sayesinde gelecek aylarda salgının yıkıcı etkisinin azalmasının beklendiğini ifade etti.

SALGIN SONRASINA HAZIR OLALIM

Hükümetin salgın döneminde hızlı ve esnek çözümler üreten stratejisinin sürmesinin önemli olduğunu belirten Kopuz, “Hükümet, her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm paydaşlara danışarak birçok tedbiri hayata geçirdi ve ekonomik zararı en aza indirmeyi başardı. İşte bu sürecin devamlılığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sonrasına hazırlanmalıyız. Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti. Bu öğrenilenleri dikkatle değerlendirmeli ve salgın sonrasındaki dünyaya hazır olmalıyız” diye konuştu.

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SÜRECİ DAYANIŞMA RUHUYLA AŞARIZ

Hükümetin tarım ve lojistik alanındaki desteklerinin önemine de dikkat çeken Kopuz, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibelerin Nefes Kredisi’yle destekleneceğini kaydeden Ali Kopuz, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı bir destek paketi açıkladılar. Biz de TOBB ve bağlı oda borsalar olarak Nefes Kredisi’yle bu sürece dâhil olacağız. Yakında ayrıntılar belli olacak. İnşallah bu süreci dayanışma ruhu içinde aşacağız.”

EKONOMİ Hibe başvuruları salı günü başlıyor