Hibe başvuruları salı günü başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. “Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar” Cumhurbaşkanlığı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 MAYIS İTİBARİYLE HER MÜKELLEF ALACAK

Buna göre; hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek. Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

REKLAM

AYRINTILARI TİCARET BAKANI AÇIKLADI

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine ilişkin usul ve esasları belirleyen açıklamayı yaptı. Bakan Muş, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, başvuruların ne zaman başlayacağını bildirdi. Muş, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik” dedi.

Mehmet Muş

Bakan Mehmet Muş, hibe desteğinin tek seferde ve iki ayrı grup halinde verileceğini belirtti. Muş, “5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun” bilgisini paylaştı.

REKLAM

TOPLAM 4,6 MİLYAR LİRALIK HİBE DAĞITILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; esnafa iki grup halinde destek sağlanacağının müjdesini vermişti.

Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödenecek. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan ikinci gruptaki vatandaşlara ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yapılacak toplam ödeme ise 4 milyar 622 milyon lira olacak.

KİMLER 5 BİN LİRA ALACAK?

Bakanlığın yaptığı duyuruya göre; 5 bin liralık hibe den yararlanacak esnafın bulunduğu birinci grupta 35 ayrı faaliyet alanı bulunuyor. Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

REKLAM

3 BİN LİRA HİBE ALACAK İŞLETMELER

İkinci grupta ise 304 ayrı faaliyet alanındaki işletmeler 3 bin liralık hibeden yararlanacak. Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

REKLAM

BÜTÜN AYRINTILAR BU LİNKTE

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Ayrıntıları linkinde bulabilirsiniz.

GÜNDEM Esnafa 5 bin liralık hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi