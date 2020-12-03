Yerli dronesavar sistemi 'KALKA'ya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri için drone tehditlerine karşı üretilen 'mobil erken uyarı hava savunma sistemi KALKA'ya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu.
TSK envanterine giren mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti. Rusya ile imzalanan anlaşma sonrası ihracat için ilk üretimler başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin de söz konusu sistemi ithal etmek istediği öğrenildi.
- Pakistan'dan bir heyet de 'KALKA'yı incelemek için Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki günlerde Pakistan'dan da sipariş gelmesi bekleniyor.