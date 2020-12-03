Yerli dronesavar sistemi 'KALKA'ya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu TSK için insansız hava araçları ve drone tehditlerine karşı üretilen, mobil erken uyarı hava savunma sistemi 'KALKA'ya Rusya'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu. Söz konusu sistemi incelemek için Pakistan'dan bir heyet de Türkiye'ye geldi.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 13:20 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 13:24 Yeni Şafak