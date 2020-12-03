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Ekonomi Yerli dronesavar sistemi KALKAya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu
SAVUNMA SANAYİ

Yerli dronesavar sistemi 'KALKA'ya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu

TSK için insansız hava araçları ve drone tehditlerine karşı üretilen, mobil erken uyarı hava savunma sistemi 'KALKA'ya Rusya'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu. Söz konusu sistemi incelemek için Pakistan'dan bir heyet de Türkiye'ye geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mobil erken uyarı hava savunma sistemi 'KALKA'
Mobil erken uyarı hava savunma sistemi 'KALKA'

Türk Silahlı Kuvvetleri için drone tehditlerine karşı üretilen 'mobil erken uyarı hava savunma sistemi KALKA'ya Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu.

TSK envanterine giren mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti. Rusya ile imzalanan anlaşma sonrası ihracat için ilk üretimler başladı.

Yerli imkanlarla üretilen KALKA dronesavar sistemi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin de söz konusu sistemi ithal etmek istediği öğrenildi.
  • Pakistan'dan bir heyet de 'KALKA'yı incelemek için Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki günlerde Pakistan'dan da sipariş gelmesi bekleniyor.

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