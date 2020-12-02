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Ekonomi SİHAları durduramayan Rusya Türkiyeden dronesavar satın alacak
SAVUNMA SANAYİ

SİHA'ları durduramayan Rusya Türkiye'den 'dronesavar' satın alacak

Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' adı verilen yerli mobil erken uyarı hava savunma sistemini üreten firma, Rusya'ya ihracata hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Türk firma 8 ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.
Türk firma 8 ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca verilen "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" bulunan Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, kötü amaçlı drone ve İHA uçuşlarını önlemek amacıyla 25 yıllık bilgi ve tecrübeyle yaklaşık 8 ayda mobil olarak erken uyarı hava savunma sistemini geliştirdi.

  • Türk mühendislerce tasarlanan ve TSK envanterine giren mobil dronesavar, kısa sürede birçok ülkenin de dikkatini çekti.

Milli Savunma Bakanlığının bilgisi dahilinde ihracata açılan ürüne Rusya'dan özel bir firma talip oldu. İmzalanan anlaşma gereği ürünün ihracatı için üretime başlandı. Yaklaşık bir ay içinde ürünlerin teslimi öngörülüyor.

"TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ"

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, sistemin, uyuşturucu, bomba, yasaklanmış madde gibi faydasız yük taşıma ve terör amaçlı uçuşları engellemek amacıyla üretildiğini söyledi.

  • Sistemi "araç üzerine konumlanan dronesavar" olarak nitelendiren Yalçın, sistemin tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiğini dile getirdi.

Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın, sistemin lansmanının yapılmasıyla yurt dışından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

RUSYA İÇİN ÜRETİM BAŞLADI

Seri üretim için gerekli izinlerin alındığını aktaran Yalçın, "Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. 'Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor' diyebiliriz." diye konuştu.

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Ürünü satın alan firmanın, sistemi kendi tesislerini korumak için kullanacağına değinen Yalçın, ilk etapta tek cihaz ihraç edeceklerini ancak ilerleyen süreçte farklı sektörlerde faaliyeti olan aynı firmaya ihraç edilen cihaz sayısının artmasını öngördüklerini kaydetti.

PAKİSTANLI HEYETE DEMO GÖSTERİSİ

KALKA'nın işlevlerini görmek, cihazı incelemek için Pakistan'dan bir heyetin Antalya'ya geldiğini, onlara demo gösterisi sunduklarını anlatan Yalçın, cihazın bu ülkedeki konser, miting, transferler ve toplumsal olaylarda kullanılmak istendiğini aktardı.

Yalçın, cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi sundukları Pakistanlı heyetin sistemden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Şu anki önceliğimiz cihazımızı kullanıcıya beğendirmek, işlevlerini, özelliklerini ve muadillerine göre üstünlüklerini tanıtabilmek. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Pakistan asıllı ABD vatandaşı ve Kaliforniya'da özel bir firmanın üst düzey yöneticisi, sistemimizi inceledi ve mobil cihazı Pakistan'da kullanmak istediklerini bildirdi. Bağlantıları yaptıktan sonra bize sayıyı belirtecekler."

Firmanın birden çok sektörde faaliyet gösterdiğini, daha fazla ihracat planlandığını vurgulayan Yalçın, tamamen Türk mühendislerinin eseri olan sistemle yurt dışına açılmakla büyük gurur duyduklarını bildirdi.

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