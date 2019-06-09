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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil turizm canlandı

Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla belirlenen, 81 ildeki 592 doğa turizmi alanını geçen yıl 35 milyon kişi ziyaret etti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Daha çok kişiyi korunan alanlarla buluşturmak için teknolojiden faydalanacak.
Daha çok kişiyi korunan alanlarla buluşturmak için teknolojiden faydalanacak.

Ülkemizdeki doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Doğa Turizmi Master Planı" çerçevesinde 81 ilde 592 doğa turizmi alanı belirledi. Geçen yıl bu alanları 35 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşların korunan alanlara zaman kaybetmeden girerek korunan alanlarda daha fazla zaman geçirebilmeleri için bu alanlara HGS kuruluyor. Korunan alanların bilgilerinin tek bir ağ içerisinde ziyaretçilerin bilgisine sunulacak.

ALANLAR GENİŞLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “81 ilde turizm seferberliği başlatıyoruz, doğa turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi planlıyoruz” talimatıyla 81 il için Tabiat Turizmi Master Planları hazırlandı. Eylem planları ile Türkiye’de turizm aktivitelerini çeşitlendirme çalışmalar yürütülüyor. Türkiye turizmini deniz, kum, güneş algısı dışına çıkarmayı hedefleyen tabiat turizmi çalışmalarıyla, Türkiye’nin yayla turizmi, ekoturizm vs. gibi çeşitli turizm dallarında aktiviteler için tercih edilen bir ülke olması için çalışılıyor. Bakanlık, bu zenginliği planlı bir şekilde koruyarak, yöneterek gelecek nesillere aktarabilmek. Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planlarıyla toplam 592 korunan alanda 2 bin 44 turizm faaliyeti belirledi. Potansiyel faaliyet alanlarda kültür turizmi, doğa-kırsal turizmi, spor turizmi, kış turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri belirlendi. Yatırımlar sayesinde vatandaşlar tabiatla buluşuyor.

MOBİL UYGULAMA İLE ZİYARET KOLAY

Bakanlık olarak korunan alanlara yapılan yatırımlarla bu alanlardaki ziyaretçi sayısı 2018 yılında 35 milyon kişiye ulaştı. Daha çok kişiyi korunan alanlarla buluşturmak için teknolojiden de faydalanılıyor. 2016 yılında başlatılan ve korunan alanlar ceplere taşıyarak korunan alanların ziyaretini kolaylaştıran Milli Parklar Mobil Uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayla milli park veya tabiat parklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, seyahatlerine başlamadan önce aktiviteye göre park seçebiliyor, park sahasına nasıl gideceği hakkında rota oluşturabiliyor, hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor.

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  • KORUNAN ALANLARA HGS GELİYOR
  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü vatandaşların korunan alanlara zaman kaybetmeden girerek korunan alanlarda daha fazla zaman geçirebilmeleri için bu alanlara HGS kuruyor. Başta HGS’ye sahip araçların korunan alanlara beklemeden giriş yapmalarına imkan sağlamanın yanındadiğer ziyaretçilerin de yaya olarak veya araçları ile girişlerini kolaylaştıracak. HGS’nin ilk etapta 5 alanda kurulması planlandı.

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