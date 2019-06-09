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DÜNYA EKONOMİSİ

Tekel değil adil paylaşım

G20’nin Japonya toplantısında “Dijital Ekonomi” tartışıldı. E-ticaretteki haksız rekabete dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Adil olmayan e-ticaret uygulamalarıyla uluslararası şirketler pazar paylarını arttırarak hakkı olmayan kazançlar elde etmekte ve tekelleşmekte. Verileri kullanılan insanlar bu zenginlikten faydalanmalı” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın temsil ettiği oturumun ardından G20 bakanları ve beraberindeki heyetin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın temsil ettiği oturumun ardından G20 bakanları ve beraberindeki heyetin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya’da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısının ilk gününde katıldığı "Dijital Ekonomi Oturumu"nda yaptığı konuşmada serbest veri akışı ve kişisel verilerin gizliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada 20 milyardan fazla elektronik cihazın birbirine bağlandığını ifade eden Bakan Varank, bu cihazların, güvenli bir şekilde saklanması ve nakledilmesi gereken petabaytlar büyüklüğünde veri ürettiğine dikkat çekti.

KİŞİSEL VERİYİ İZİNSİZ KULLANMAK HAKSIZLIK

Bu yüzden serbest veri akışının her zamankinden daha önemli hale geldiğine işaret eden Varank, kullanıcı rızasının bu veri akışının temel ayaklarından birini oluşturduğunu vurguladı. Kullanıcıların, büyük işletmelerin sundukları hizmetlerden yararlanabilmeleri için kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmeleri gerektiğine dikkati çeken Varank, “Buna rağmen uluslararası şirketler kullanıcı rızasını aldıktan sonra, bu kişisel verileri kendi amaçları doğrultusunda suiistimal edebilmekte” dedi.

BU ZENGİNLİK HERKESİN HAKKI

Bu verilerin özellikle e-ticaret alanında kullanıcı tercihlerini manipüle etmek için kullanılabildiğini anlatan Varank, şöyle devam etti: “Adil olmayan e-ticaret uygulamalarıyla uluslararası şirketler pazar paylarını arttırarak hakkı olmayan kazançlar elde etmekte ve tekelleşmekte. Elbette fazladan pazar payı, fazladan kar getirir. Bu noktada verileri kullanılan insanlar en azından bu zenginlikten faydalanmalı. Bundan dolayıdır ki G20'nin veriye dayalı oluşan bu zenginliğin dağıtımı üzerinde çalışması anlamlı olacak.”

VERİ GÜVENLİĞİ ULUSAL GÜVENLİK' MESELESİDİR

Varank, veri akışının bir diğer temel taşının gizlilik olduğunu dile getirerek, artan sayıdaki nesnelerin interneti cihazlarıyla insanların tüm hareketlerinin izlenebilir ve internet ortamında paylaşılabilir duruma geldiğine dikkat çekti. Bunun kişisel gizliliğin ihlal edilebileceği çok önemli bir husus olduğunu belirten Varank, "Dünya genelinde hükümetlerin de veri akışını siyasi çıkarları uğruna kullanılabileceği unutulmamalı. Örneğin bir vatandaşın kişisel verileri seçim dönemlerinde iradesi dışında kullanılabilmekte. Bu yüzden verilerin güvenliğini sağlamak ulusal güvenlik meselesi” diye konuştu.

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Uluslararası şirketlerin dünya genelinde kullanıcı verilerini depoladığı kısıtlı sayıda veri merkezleri olmasına rağmen bir çok ülkenin sınır ötesi veri nakli yerine kendi mahalli veri merkezlerini kurmak istediğini anlatan Varank, şunları kaydetti: Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal bir çerçevenin oluşturulması zorunluluk. G20 üyeleri olarak 'verinin anonimleştirilmesine' özellikle odaklanmamız gerekmekte. Kişisel verilerin gizliliği temel insan hakkı olarak kabul edilmeli ve korunmalı.”

Kanada’yla iş birliği

Ruhsar Pekcan ve Jim Carr

G20 zirvesinde Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere Japonya’nın Tsukuba şehrinde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi. Tsukuba Kongre Merkezindeki görüşmede, bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.

3,2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET BİZE YETMEZ

Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ifade eden Pekcan, bunun iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha arttırmak gerektiğini belirtti. Pekcan “Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarımızın önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

YATIRIMLARI

ARTTIRALIM

Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr, “Kanada ile Türkiye arasında karşılıklı yatırımları arttırmayı arzuluyoruz” diye konuştu. Carr, Kanada ile Türkiye’nin öğrenci eğitimi konusunda da iş birliğine gidebileceğini belirtti.

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