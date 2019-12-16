Ekonomi Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Yakında Yunan İHAsına sahip olacağız
SAVUNMA SANAYİ

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos: Yakında Yunan İHA'sına sahip olacağız

Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla Ege hava sahasında hakimiyet kurmasından, Atina hükümeti rahatsız. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yerli İHA çalışmalarının sürdüğünü belirterek "3-4 tip geliştirildi ve yaz aylarında Tesalya'da deneme yapacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Meclis'te yaptığı konuşmada iddialı ifadeler kullandı.

Yakında sahip olacağız

Panagiotopulos özetle şöyle konuştu: “Aristotelio Üniversitesi araştırma ekibinin yetenek ve ustalığından, Avrupa fon fırsatlarından, savunma sanayimizden ve belirli bir zaman çizelgesinden yararlanarak, yakında Yunan İHA’sına sahip olacağız” dedi.

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2016’dan itibaren özel sektör işbirliğiyle İHA geliştirmeye başlayan Selanik Aristotales Üniversitesi, önceki gün ‘Altus’ adlı modelin sertifikasyon aşamasını geçtiğini duyurdu. Yunan basınında geniş yer bulan gelişme, “Havada Türkiye ile mücadelenin ilk adımı” olarak nitelendirildi.

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İlk deneme yaz aylarında olacak

Bakan Panagiotopluos konuşmasının devamında, “Aristotelio Üniversitesi araştırma ekibi şimdiye kadar 3-4 insansız İHA prototipi geliştirdiler ve yaz aylarında Tesalya’da denemeler yapılacak. Türkiye’nin kendi İHA’larını geliştirmesi 15 yıl sürdü, ancak bizim sadece pazılın parçalarını birleştirmemiz gerekiyor ve Yunan çabası yakında sonuç verecek” dedi.

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İsrail'den ve ABD'den alacağız

Bakan Panagiotopulos, en kısa zamanda Amerika Birleşik devletleri’nden 3 adet İHA almayı amaçladıklarını ve bununla da Karadeniz’den Libya’ya stratejik izleme kabiliyeti elde edeceklerini, devam eden bir başka programda da iki adet İsrail yapımı İHA alımının da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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