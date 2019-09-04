Yunanistan’dan Bayraktar çakması İHA

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan, Hava Kuvvetleri’ndeki tasarruf politikaları nedeniyle Ege ve Akdeniz’deki hava devriyelerini büyük ölçüde kısıtladı. Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla aralıksız gerçekleştirdiği uçuşlar, Ankara’nın bölgedeki üstünlüğünü perçinledi.

"Türkiye ile mücadelenin ilk adımı"

2016’dan itibaren özel sektör işbirliğiyle İHA geliştirmeye başlayan Selanik Aristotales Üniversitesi, önceki gün ‘Altus’ adlı modelin sertifikasyon aşamasını geçtiğini duyurdu. Yunan basınında geniş yer bulan gelişme, “Havada Türkiye ile mücadelenin ilk adımı” olarak nitelendirildi.

Yunanistan İHA'sı

Bayraktar TB2'nin yaklaşık 4'te biri

2.3 metre uzunluğunda, 3.3 metre kanat açıklığına sahip Altus, görünüş olarak benzediği yerli ve milli İHA Bayraktar TB2’nin yaklaşık 4’te biri ölçüsünde. Yunan İHA’sının başlıca özellikleri şu şekilde:

İniş takımı: Var

Paraşüt: Var

Motor: Elektronik enjeksiyonlu

Kanat açıklığı: 3.3 m

Uzunluğu: 2.3 m

Ağırlık: 21.5 kg

Taşıma ağırlığı: 10 kg

Azami yükseklik: 15.000 ft

Menzil: 100 km

Azami hız: 110 km/h

Azami süre. 10 saat

Yunanistan İHA'sı

Plastik kompozit malzemeden üretilen İHA, üzerinde HD kamera taşıyor. Modelin deneme uçuşlarına ya da aldığı görüntülere dair herhangi bir kayıt paylaşılmadı.

Bayraktar TB2 modeli