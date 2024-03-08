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Ekonomi

Zorunlu afet sigortası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortası getirileceğini duyurdu. Şimşek, “2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak” diye konuştu.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:00 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin aralarında bulunduğu 24 takımdan oluşan 145 öğrencimiz finale kalarak; kıymetli çabalarını özveri ile birleştirerek, cesaretlerinden dolayı bizlere umut verdiklerinin altını çizmek istiyorum" dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin aralarında bulunduğu 24 takımdan oluşan 145 öğrencimiz finale kalarak; kıymetli çabalarını özveri ile birleştirerek, cesaretlerinden dolayı bizlere umut verdiklerinin altını çizmek istiyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu. Yarışması’nın birincisi Altınbaş Üniversitesi olurken, Gebze Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncü olarak ödüllerini aldılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, şunları kaydetti: “2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak. Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.” Şimşek, Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını belirterek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor" dedi.


DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmenin yurttaşlık görevi olduğuna dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti: "7’den 70’e, toplumun her kesiminin depremle mücadele için gereken sorumluluğu alması ve dayanışma ruhu ile birbirimize sahip çıkmamız artık her zamankinden çok daha önemli. Birlikte hareket ederek, milletçe her zorluğun üstesinden gelebileceğimize ve güvenli yarınlar inşa edebileceğimize inanıyorum."


#Ekonomi
#afet sigortası
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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