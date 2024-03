Zorunlu afet sigortası geliyor

Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmenin yurttaşlık görevi olduğuna dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti: "7’den 70’e, toplumun her kesiminin depremle mücadele için gereken sorumluluğu alması ve dayanışma ruhu ile birbirimize sahip çıkmamız artık her zamankinden çok daha önemli. Birlikte hareket ederek, milletçe her zorluğun üstesinden gelebileceğimize ve güvenli yarınlar inşa edebileceğimize inanıyorum."