Zorunlu afet sigortası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, şunları kaydetti: “2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak. Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.” Şimşek, Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını belirterek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor" dedi.