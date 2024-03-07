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Ekonomi

İngiltere rekabet kurumundan Arçelik-Whirlpool anlaşmasına onay

İngiltere rekabet kurumu (CMA) "Rekabete zarar vermesi beklenmediğini" belirterek Arçelik-Whirlpool anlaşmasını onayladı.

10:41 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:12 - 7/03/2024 Perşembe
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

CMA, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri faaliyetlerini satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı.


Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden oldukları anımsatılan açıklamada, yapılan incelemede iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği bildirildi.


Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, Birliğin şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.






#Arçelik
#Whirlpool
#İngiltere rekabet kurumu
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