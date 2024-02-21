|
Ekonomi

Türkiye Sigorta 2023'te finansal büyümesini sürdürdü

Türkiye Sigorta, 2023'te 6 milyar 155 milyon lira kar ederek finansal büyümesini devam ettirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı.

14:16 - 21/02/2024 الأربعاء
AA
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak.

Kara araçları (kasko), yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarında geçen yıl yüzde 200'ün üzerinde büyüme kateden şirket, KAP'a yaptığı son bildirimde 2023 karını 6 milyar 155 milyon lira olarak açıkladı.


'7 milyar 905 milyon lira teknik kâra ulaştık'


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023'ü hem rekor üretimle hem de hedefledikleri karlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:


"Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında prim üretimimizi yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liralık bir üretime imza attık. Karlılığımızı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak, 2023 yılını 6 milyar 155 milyon lira kar ile kapattık. Böylece başarımızı bir kez daha pekiştirmiş olduk."


Türkiye Sigorta'nın kasko, sağlık gibi bireysel ürünlerin yanında yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü devam ettireceğini aktaran Çakmak, stratejik ürünleri olan kasko, yangın ve doğal afetler ile hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçların 2023'te teknik karlılığa da yansıdığını kaydetti.


Çakmak, "7 milyar 905 milyon lira teknik kara ulaştık. Tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

#Türkiye Sigorta
#Taha Çakmak
#Ekonomi
1 ساعة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa İmsakiye 2024