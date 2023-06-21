Elektrik tellerindeki renkli top ne işe yarar?

İkaz kürelerinin yani elektrik tellerindeki renkli topların ne işe yaradığı halk arasında merak edilen konulardan bir tanesi. Elektrik tellerindeki renkli top veya renkli top izolatörleri, genellikle havai iletim hatlarında kullanılan işaretleyici veya uyarı amaçlı olarak kullanılan bir tür izolatördür. Bunlar, özellikle düşük uçan veya geçit verilen alanlarda tellerin görünürlüğünü artırmak ve dikkat çekmek için kullanılır. İkaz küreleri hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİK TELLERİNDEKİ RENKLİ TOPLAR NE İŞE YARAR?

Elektrik telleri üzerinde var olan ikaz kürelerinin görünmesi pilotlar içindir. Alçaktan uçuşa geçen uçakların ya da çeşitli helikopterlerin telleri görebilmesi, algılayabilmesi için kullanılır. Her ne kadar gündüz saatlerinde ve sorunsuz hava şartlarında görülmesi kolay olsa da sisli ve kapalı havalarda elektrik tellerinin görülmeme durumuyla karşı karşıya kalınmaktadır.

Bu sebeple çeşitli helikopter kazalarının yaşandığı bilinirken ölümlü olaylarda halen hafızalardaki yerinde durmaktadır. Tüm bu olumsuz durumlarının engellenmesi için üst kısmı kırmızı olan küre şeklindeki toplar belirli alanlarda ve belirli aralıklarla elektrik tellerine yerleştirilmiş haldedir. Bu sayede hava koşulları nasıl olursa olsun pilotlar tarafından tellerin tespiti yapılır, iniş durumları ona göre düzenlenir.

İKAZ KÜRESİ NEDİR?

Elektrik telleri arasına dizilmiş bu küreler ikaz küresi olarak adlandırılmaktadır. Elektik telleri üzerine, alçaktan uçan uçak ve helikopterleri engellere karşı uyarmak amacıyla yerleştirilmektedirler. Bununla birlikte, ikaz kürelerinin gün ışığındaki kullanımı yüksek iletim hattı ve nehir geçen iletim hattı kablolarını işaretlemektir.

İKAZ KÜRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

İkaz kürelerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Küre çapı genellikle 600 mm’dir.

İkaz küreleri UV ve ozona dayanıklı üç renk (kırmızı, turuncu, beyaz) şeklinde uygulanabilmektedir.

Mevsim değişikliklerinde ikaz kürelerinin görülebilirliği sürdürmek amaçlı renklerini değiştirmek gerekebilmektedir.

Çeneler alüminyumdan yapılmıştır ve yivli kanallar içermektedir. Bu da kaymayı imkansız hale getirmektedir.

İkaz küreleri izole edilmiş hatta herhangi bir ayarlama yapmadan, herhangi bir gerilimdeki iletim ve dağıtım hatlarında kullanılabilmektedir.

Polietilenden yapılmaktadır.

Alüminyum bazlı iletkenler ve OPGW Kablo koruyucuları için, ikaz kürelerinin kalkan çubukların üzerine kurulması önerilmektedir.

Küredeki drenaj delikleri yağmurun küre içinde birikimini önlemektedir.

Akıllıca bir istifleme ile taşıma ve depolama maliyetleri azaltılabilmektedir.

İKAZ KÜRELERİ NASIL KURULUR?

İkaz küreleri, yukarıdan geçen kuleye ait yıldırımdan koruma toprağının asma halatına monte edilmektedir. İki küre arasındaki yabancı menşeili bir firma tarafından önerilen mesafe aşağıdaki gibidir:

Kürelerin çapı 600 mm ise, aralarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmamalıdır.

Kürelerin çapı 800 mm ise, aralarındaki uzaklık 35 m'den fazla olmamalıdır.

Kürelerin çapı 1300 mm ise, aralarındaki uzaklık 40 m'den fazla olmamalıdır.

Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurlardan biri kürelerin ağırlığının, en yüksekte yer alan işaretli hatın ağırlığında daha az olmasıdır. İkincisi ise hat çapının klemp tarafından ayarlanan aralığı geçmemesi şartıdır.







