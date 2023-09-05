Elektronik cihazlarda teknolojinin her gün dahada artması donanım ihtiyacının daha güçlü ve hızlı olmasını gerektirmektedir. RAM ise güç ve hız konusunda cihazların en önemli parçalarından biridir. Bu haberimizde RAM ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.
RAM NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
"RAM" veya tam adıyla "Random Access Memory," bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar için hayati bir öneme sahip olan bir tür bilgisayar belleğini ifade eder. RAM, bilgisayarın çalışma hızı ve performansı için kritik bir rol oynar.
RAM, bilgisayarın geçici olarak işlem yapmak ve verileri depolamak için kullandığı bir tür bellektir. Bu bellek, bilgisayarın gücü kesildiğinde veya yeniden başlatıldığında içindeki verileri kaybetme özelliğine sahiptir. RAM, aynı zamanda "geçici bellek" olarak da adlandırılır.
RAM'in ana işlevleri şunlardır:
: Bilgisayar programlarını ve işletim sistemini çalıştırmak için gerekli olan verileri ve kodları geçici olarak saklar. Bu, bilgisayarın daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar.
: Kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırdığı programlar ve açtığı dosyalar geçici olarak RAM'e yüklenir. Bu, bu verilere hızlı bir şekilde erişim sağlar.
: RAM, bilgisayarın birden fazla programı aynı anda çalıştırmasına ve geçiş yapmasına izin verir. RAM olmadan, bilgisayar her işlemi sırayla yapmak zorunda kalır.
RAM NE İŞE YARAR, NERELERDE KULLANILIR?
RAM, bilgisayarlardaki veriler için hızlı erişim ve geçici veri depolama sağlamaktadır. RAM,
sadece bilgisayarlarda değil
, aynı zamanda
tabletler, akıllı telefonlar
ve
da kullanılmaktadır.
RAM HIZI NE KADAR OLMALIDIR, HIZ YÜKSEK OLURSA NE OLUR?
RAM hızının yüksek olması daha yüksek hızlı bellek, işlemciye daha hızlı veri sağlayabilir ve bilgisayarınızın performansını artırabilir. RAM performansı öncelikli olarak, genellikle "zamanlama" adı verilen çalışma frekansı ve gecikme süresi özelliklerine bağlıdır. Daha yüksek frekanslı bellek veri aktarımını daha hızlı gerçekleştirir.
ya da
hızlara sahip anakartlara takılacak olan
hıza sahip olan RAM, ancak
ya da
hızında çalışabilir. Buna uygun olarak ihtiyaç duyulan hızda RAM alınabilir.
RAM HIZI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bunlardan en kolayı direkt olarak RAM bellek üzerinde bulunan değeri okumak. Bir diğer yöntem ise
dediğimiz kısımdan bakmak olacaktır. Bu yolların dışında son olarak ise; RAM MHz öğrenme işlemi için bilgisayarınızı açıp kapatmanıza gerek bırakmayan programları önerebiliriz. İnternette ücretsiz olarak bu programları bulabilirsiniz.
RAM KAPASİTESİ NE KADAR OLMALI?
Bir bilgisayardaki referans RAM değeri
; bu değerde bir RAM genel olarak iş görecektir ancak performansı olumsuz yönde etkilemeden çok sayıda uygulamayı aynı anda açmayı beklemeyin.
Orta düzey bir yapılandırma için bu değerin iki katına, son teknoloji oyun sistemleri ve iş istasyonları için ise
ya da
kapasiteye kadar RAM'e gereksinim duyulabilir.
Bellek gereksinimlerinizi değerlendirirken üç hususu dikkate alın: işletim sisteminizin en uygun bellek yapılandırması, kullanım şekliniz ve donanımınız.