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Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında? Elon Musk'ın hayat hikayesi

Adından sıkça söz ettiren, yaptığı açıklamalarla ve projeleriyle gündemden düşmek bilmeyen Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında ve hayat hikayesi ve çok daha fazlası sizlerle. İşte, sizler için hazırladığımız haberimiz...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında? Elon Muskın hayat hikayesi
​Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında? Elon Musk'ın hayat hikayesi

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria'da dünyaya geldi. Musk, uzun yıllar konuşmayan bir çocuktu. Bundan dolayı ailesi onun sağır olabileceğini düşündü. Seneler sonra annesi “Sanki zihni başka bir evrene geçiş yapardı. Bu konuda artık üzerine gitmiyorum çünkü böyle zamanlarda yeni bir roket ya da benzer bir şey tasarladığından emin oluyorum.“ ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla yazılım dillerini öğrenen Musk, henüz 12 yaşındayken yazmış olduğu bir bilgisayar oyununu (Blastar) $500'e satarak ilk ticari başarısını sağlamış oldu.

Elon Musk kaç yaşında? Elon Musk nerelidir?

  • 1988’de Elon’un Güney Afrika ordusuna katılması gerekiyordu. Henüz 17 yaşındaydı ve orduya katılarak askerlik yapmak yerine evden ayrılmayı tercih etti. Bu kararını ise şu cümlelerle açıklayacaktı: “Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok; ancak Güney Afrika ordusuna askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi." dedi.
  • Gözü Amerika’daydı; orayı “Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer” olarak tanımlıyordu. Hayalinde hep uzay vardı…
  • Orta öğrenimini Bryanston High School’da tamamladıktan sonra Pretoria Boys High School’a başladı ve buradan mezun oldu. Üniversite eğitimi için önce Kanada'ya taşındı ve 1992 senesinde Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Buradaki eğitiminden sonra University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrılıp Amerika'ya geçiş yaptı.
  • Okul hayatı boyunca acımasız çocuklarla bir aradaydı Elon. Sınıf arkadaşları tarafından şiddete uğradığı zamanlar oldu ve asla sıradan değildi. Bunlar ciddi darbelerdi. Öyle ki, Ellon, deforme olan septum bölgesinden 41 yaşında ameliyat olacaktı yıllar sonra.

Elon Musk'ın eğitim hayatı

The Wharton School of the University of Pennsylvania’da Ekonomi alanında lisans diplomasının yanı sıra University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences’dan da, Fizik alanında yan dal diploması aldı.

Doktora yapmak için Silikon Vadisi bölgesine taşındıysa da doktorasını yarıda bırakarak, insanlığın çözülmesi gerektiği sorunları olduğunu düşündüğü üç konu üzerine yoğunlaşmaya başladı; Temiz hava, İnternet ve Uzay.

Bu üç konu üzerine yoğunlaşmak isteyen Musk, 95 senesinde yüksek lisansını bırakarak kardeşi ile birlikte yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak istiyordu.

1999 senesinde ise, Compaq’ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Aynı sene Musk, çevrimiçi ödeme sistemleri ve finans altyapısı X.com’u kurdu. Ertesi sene X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity’yi bünyesine kattı ve PayPal’ı oluşturdu.

2002 senesinin Ekim ayında ise PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

Elon Musk SpaceX'i ne zaman kurdu?

  • Elon Musk, 2002'nin Haziran ayında Uzay Araştırma Teknolojisi üreteeceği SpaceX'i (Space Exploration Technologies’) kurdu.
  • SpaceX, roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış roket teknolojilerine yönelik fırlatma araçları üreten bir şirkettir. Bu şirketin ilk fırlatma araçları, Falcon 1 ve Falcon 9; ilk uzay aracının adı ise Dragon’dur.
  • Elon Musk, insanlığın bilincini korumak için olmasa bile, genişletmek için uzayın keşfedilmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır. Ona göre çok gezegenli hayat insan ırkının hayatta kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem olabilir.
  • ”Er ya da geç hayatı mavi-yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız ya da soyumuz tükenecek.”
  • Ayrıca SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (International Space Station) bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe adını yazdırmıştır.

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