Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed'in hayatı

Galatasaray'da oynayan ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Mostafa Mohamed'in hayatı oldukça merak ediliyor. Sevilen futbolcu Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed nerelidir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? İşte bütün detaylar sizlerle...
Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
- 28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı. Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Mohamed, 13 gole imzasını attı. 23 yaşındaki golcü, Mısır Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...