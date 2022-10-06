EUS ve STS sınav belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre. 2022-EUS ve 2022-STS eczacılık sınava giriş belgeleri adayların erişimene açıldı.
EUS ve STS sınav ne zaman?
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
2022 EUS ve STS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
- 2022 EUS ve STS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın
2022 EUS ve STS sınav yasağı saat kaçta başlayacak?
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.