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EUS ve STS sınav belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EUS ve STS sınav giriş belgesi sorgulama: 2022 EUS ve STS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
EUS ve STS sınav belgeleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre. 2022-EUS ve 2022-STS eczacılık sınava giriş belgeleri adayların erişimene açıldı.

EUS ve STS sınav ne zaman?

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2022 EUS ve STS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

  • 2022 EUS ve STS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın

2022 EUS ve STS sınav yasağı saat kaçta başlayacak?

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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