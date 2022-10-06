EUS ve STS sınav belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

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