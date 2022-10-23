DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS DHBT tarihi açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavına katılmak durumunda. Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar girmek istedikleri DHBT sınavı 2022 ne zaman yapılacağı, 2022 DHBT sınav süresi başta olmak üzere ÖSYM DHBT 2022 sınav soru ve cevap anahtarlarının ne zaman erişeme açılacağı ile DHBT sınav sonuçları ve sınav soru dağılımı yine adaylar tarafından bir hayli sorgulanıyor.

2022 DHBT başvurusu ne zaman alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorunda. Peki, 2022 KPSS DHBT sınav tarihin ne zaman?

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DHBT başvuruları ne zaman?

2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı.

2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı, 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

DHBT sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

DHBT sınav süresi 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakika'dır.

DHB sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olacak. Ayrıca ÖABT oturumlarına girecek adaylar da her bir ÖABT alanı ise 115 TL ödeme yaparak sınava katılabilecek. Yine DHBT'ye katılacak adaylar da bu oturum için 115 TL sınav ödemesi yapacak.

KPSS sınav ücreti ödemesi sınav başvurusunun ardından ÖSYM Ödeme sayfası üzerinden online olarak yaptırılabilir. Bunun yanı sıra kılavuzda yer verilen bilgilere göre,

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) üzerinden sınav ücreti ödenebilir.

DHBT nedir?

DHBT, KPSS aşamalarından birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanması için uygulanan sınavdır.

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

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DHBT konuları ve soru dağılımları nedir?

DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. DHBT sınavı, DHBT-1 ve DHBT-2 bölümlerinden oluşmaktadır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

DHBT-1 Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

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a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

DHBT 2: Ortaöğretim (İHL) Düzeyi Mezunları aşağıdaki 7 dersten sorumludurlar.

(İHL Mezunlarına 20 soru bu derslerden gelmektedir.)

1. Tefsir

2. Hadis

3. Fıkıh

4. İslam Tarihi

5. Kelam

6. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

7. Dini Hitabet