Özgün Nureddin Nebatiden EYT son durum açıklaması
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Nureddin Nebati’den EYT son durum açıklaması

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de detaylar birer birer netleşiyor. EYT ile ilgili gelişmeler devam ederken bir son dakika açıklaması daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'deki son duruma ilişkin olarak ise, "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT düzenlemesine ilişkin son durumu açıkladı. İşte EYT son dakika bugün gelişmeleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT YASASI SON DURUM: EYT düzenlemesi ne zaman bitecek? Emeklilik çalışması Meclis’te ne zaman kabul edilecek?
EYT son durum gelişmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki son duruma ilişkin konuşan Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Nebati EYT'deki son duruma ilişkin olarak ise, "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

EYT kıdem tazminatına kredi desteği için çalışma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverene kıdem tazminatı desteğiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Twitter'den paylaşım yapan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını hatırlattı. Bakan Nebati, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığını belirtti.

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi desteği verilecek. Desteğin kapsamı ve içeriği yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

EYT düzenlemesi ne zaman bitip Meclis’e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.

Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."

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