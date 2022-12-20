Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin, "Uzun uğraşlarla çözüm aşamasına gelmiştir. Çünkü birçok meselenin boyutu vardır, mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz" açıklamasında bulundu.

EYT kıdem tazminatı destek paketinde son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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EYT’de yaş şartı, prim gün sayısında son durum ne?

EYT'de yaş şartı son dönemde gündeme geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 5 bin prim gün sayısını dolduran ve kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan kişi sayısının oldukça fazla olması bu durumun devletin hazinesi ve işverene maliyetinin çok yüksek olması ve bir anda bu kadar fazla kişinin emekli ediliyor olmasının enflasyonu tetikleyebileceği nedeniyle yaş şartı gündeme geldi.

EYT son dakika: EYT yaş şartı var mı, kimleri kapsıyor?

EYT için son dönemde yaş sınırı gündeme gelirken, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranların faydalanacağı uygulama için Bakan Vedat Bilgin sadece "teknik sorun" olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise EYT için tarih vererek ay sonuna kadar bunu karara bağlanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak?” sorusunu, “Öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu.” şeklinde yanıtladı.

EYT yaş şartı gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını duyurmuş, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

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Henüz kesin olmamakla birlikte son dönemlerde kulislerde, EYT için yaş şartı aranabileceği konuşuluyor. Kararın yeni bir toplantının ardından verilmesi bekleniyor.

ÖZGÜN Staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı?

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