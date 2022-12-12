Son dakika haberleri: Yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında “Staj sigortası emeklilik başlangıcı sayılacak mı?'"sorusu en çok merak edilen konu oldu.

Staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi. Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

EYT'den emekli olmayı bekleyenler neler yapmalı?

EYT bekleyen ne yapmalı?

Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor.

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Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar.

Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım.

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EYT son dakika açıklamaları

Ekonomi gündeminde hareketlilik sürerken EYT haberleri de yakından takip ediliyor. Son haftalarda "EYT'de yaş şartı olacak mı?" konusu öne çıkarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT yasası ile ilgili kritik açıklamalar geldi.