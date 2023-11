FC Nordsjaelland

17 İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ve file bekçisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Danimarka'ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Kartal, "Yarın işimizi yaparak maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, onların da kendilerine göre planları var. Bu planları tahmin ediyoruz. Biz de yaptığımız analizlerde nasıl bir taktikle oynayacağımızı çalıştık. Yarın da inşallah bunun karşılığını alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.