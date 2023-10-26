Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında evinde Ludogorets Razgard ile karşılaştı. Fenerbahçe Batshuayi ve Miha Zajc'in (2) attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe Konferans Ligi H Grubunda 3. galibiyetini alarak 9 puanla liderliğini korudu. Fenerbahçe - Ludogorets Razgard maç özeti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS RAZGARD MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - LUDOGORETS RAZGARD MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.

52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.

82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İsmail Kartal: “Maç içinde dalgalanmalar normaldir”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1’lik Ludogorets galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, “Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz” dedi.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Bulgar takımı Ludogorets’i 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle lider olduklarını dile getiren İsmail Kartal, “Ludogorets takımının maçtan önce iyi olduğunu söylemiştik. 3-1 kazandık ama sonuçta oyunda zorlandığımız dakikalar oldu. Buna rağmen maçı kazanmasını bildik. 9 puanla şu an itibarıyla lideriz. Bazı oyuncuları 60’ta alarak hafta sonu oynayacağımız maçı düşündük. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Bu akşam artılarıyla eksileriyle kazandığımız için mutluyum” şeklinde konuştu.

“Rotasyon oyuncularının maç temposunu yakalamaları gerekiyor”

İsmail Kartal, bugün ligde son olarak oynadıkları Hatayspor maçına göre sahaya çıktığı 6 farklı oyuncunun performansına ilişkin, “Bu oyuncuların performansını iyi buldum ama daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Böyle maçlarda veya ligde oyuncuları dinlendirerek dakikalarını hesaplıyoruz. Rakibe birkaç pozisyon verdik, normaldir. Rakip iyi bir takım ve boş olmadıklarını maçtan önce de belirtmiştim” diye konuştu.

“Maç içinde dalgalanmalar normaldir”

Mücadelenin 80 ile 90. dakikaları arasında rakibe verilen pozisyonlarla ilgili Kartal, “Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Yediğimiz gol tamamen şanssızlık golüydü”

Ludogorets’e çok fazla pozisyon vermediklerinin altını çizen Kartal, “Çok pozisyon vermedik. İkinci yarı kendi hatamızdan pozisyon verdik. Yediğimiz gol de tamamen şanssızlık golü. Golden sonra rakibin direnci arttı. O gol olmasaydı 3-0, 4-0 olabilirdi. Oyuncuların bazıları yüzde yüz verim veremese de zaman içinde takıma adapte olacaklar” değerlendirmesini yaptı.

İrfan Can Kahveci: “Hedefim şampiyonluk”

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istediğini söyleyerek, hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ludogorets’i 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başlayan İrfan Can, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında ben de Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıkmaktan dolayı çok gururluyum. Hem kendi adıma hem takım adına güzel bir sezon geçiriyoruz. Benim beklentim olan İrfan Can’ı ve taraftarın beklentisi olan İrfan Can’ı gösterdiğim için çok mutluyum. İnşallah bundan sonrası için de böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“Hedefim şampiyonluk

Bu sezon kariyerinin en iyi performansını ortaya koyduğu hatırlatılan başarılı orta saha, “Beklentim her zaman daha iyisi olmuştur. Atabildiğim kadar gol atmak, asist yapabildiğim kadar yapmak. Sadece gol atıp, asist yapmak değil, takıma hem savunmada hem hücumda katkı sağlamak istiyorum. İnşallah bu sene şampiyonlukla bitirebilirsek benim hedefim şampiyonluk” dedi.

“Hocamız her oyuncuya aynı şekilde yaklaşıyor”

Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili gelen soruya ise İrfan Can, “Hem kulübü bilen hem bizi bilen bir hoca. Her zaman da söyledim; her oyuncuya aynı şekilde yaklaşıyor ve konuşuyor. Sezon başında da biraz benim moral olarak yukarı çıkmamı çok sağladı. Onunla konuşmalarımız oldu. Ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Ne olursa olsun, her zaman da kendime güvendim. İnşallah da böyle devam eder” yanıtını verdi.

“Çok kaliteli oyuncular var”

Takımda kaliteli futbolcularla oynadığını ve bu durumun takımın lehine yansıdığını aktaran 28 yaşındaki futbolcu, “İyi oyuncular olduğu zaman takımda sana yardım ediyorlar. Kaliteli oyuncular ile oynadığın zaman normal pas atsan bile gol olabiliyor. Çok faydası var, çok önemli kaliteli oyuncular var. Kim oynarsa oynasın bu sene inşallah şampiyonlukla bitirebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

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