‘Filistin’in komşu ülkeleri hangileri?’ sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 gündür Gazze Şeridine saldırıp masum sivilleri katleden ve giderek saldırıların dozunu arttıran İsrail son olarak savaş hukukunu çiğneyerek dün akşam Gazze’de bir hastaneyi bombaladı. Hem Müslüman ülkelerde hem de dünyada İsrail’e tepkiler çığ gibi büyürken Filistin’in komşu ülkelerinin hangileri olduğu ve Filistin güncel haritası da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2023 Filistin güncel haritası ve Filistin komşu ülkeleri.

FİLİSTİN’İN KOMŞU ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Filistin, Orta Doğu'da yer alan bir bölgedir ve çeşitli komşu ülkeleri vardır. Kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün, güneyde Mısır ve batıda İsrail ile sınırlıdır. Filistin toprakları şu anda Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak bilinen iki ana bölgeden oluşmaktadır.

FİLİSTİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Filistin Arap yarım adasının en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri. Filistin, Orta Doğu'da yer alan ve tarihsel olarak önemli coğrafi ve ulusal bölgedir. Filistin Devleti tarafından talep edilen alanlar Levant'ta bulunuyor. Gazze Şeridi, Akdeniz ile batıda, Mısır ile güneyde, İsrail ile kuzeyde ve doğuda sınırlanmıştır. Batı Şeria, doğuda Ürdün ile; kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlanmıştır.

FİLİSTİN ESKİ ADI NEDİR?

Bizanslılar, Negev, Sina ve Arap Yarımadasının batısını kapsayan bölgeye Palaestina Salutaris veya bazen Palaestina III demekteydi. Arapçada Filistin (فلسطين) kelimesi için Filistin, Filastin veya Falastin denir.

FİLİSTİN BAYRAĞININ ANLAMI

Filistin halkının tarihini, kimliğini ve mücadelesini yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır.

Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

Üç Yatay Şerit: Filistin bayrağı, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur. Üst şerit siyah renkte, orta şerit beyaz renkte ve alt şerit yeşil renktedir.

Kırmızı Üçgen: Bayrağın soldan sağa doğru uzanan siyah ve yeşil şeritlerin birleştiği noktada, beyaz şerit üzerinde bir kırmızı üçgen yer alır.

Filistin bayrağındaki renklerin anlamları şu şekildedir:

Siyah renk, Filistin halkının acılarını, acılarını ve zorluklarını simgeler.

Beyaz renk, Filistin halkının barışı ve umudu temsil eder.

Yeşil renk, Filistin topraklarının verimli doğasını ve halkın yaşamını sürdürdüğü toprakları sembolize eder.

Kırmızı üçgen, Filistin halkının birliğini ve dayanışmasını temsil eder.







