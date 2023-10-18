İsrail-Hamas savaşın tüm şiddetiyle devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail güçleri, Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının bini aşabileceği ifade edilirken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına birçok sanatçı sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e adeta ateş püskürdü.

“Neyi bekliyoruz”

Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı yayında sanatçıların Filistinlilerin yaşadıklarına sessiz kaldığını belirterek, "Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz" dedi.

“Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır”

Oktay Kaynarca, paylaşımında "Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir." çağrısında bulundu.

“Lanet olsun”

Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, "Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

“Bu bir soykırım”

Bergüzar Korel, "Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım." ifadelerini kullandı.

“faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin”

Oyuncu Emre Kınay, sözün bittiğini ve insanlığın öldüğünü söyleyerek, "İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun." açıklamasını yaptı.

“Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak”

Ezgi Mola, "Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak." dedi.

"Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı"

Engin Altan Düzyatan, "Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır." açıklamasını paylaştı.

“Görüntülere yürek dayanmıyor”

Burak Özçivit, "Savaşa Hayır" etiketiyle, "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanın geleceği en aşağılık nokta"

Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle paylaşımında, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun." ifadelerini kaydetti.







