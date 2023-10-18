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İsrail’in Gazze'deki hastane katliamına ünlü isimlerden tepki yağdı! "İnsanın geleceği en aşağılık nokta"

İşgalci İsrail dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atarak dün akşam Gazze'deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) bombaladı. Hastane saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e adeta ateş püskürdü. Kim hangi ünlü İsrail’in katliamı için ne dedi, ne söyledi?

09:33 . 18/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e ateş püskürdü

Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e ateş püskürdü

İsrail-Hamas savaşın tüm şiddetiyle devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail güçleri, Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının bini aşabileceği ifade edilirken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına birçok sanatçı sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan ünlüler, İsrail'e adeta ateş püskürdü.

“Neyi bekliyoruz”

Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı yayında sanatçıların Filistinlilerin yaşadıklarına sessiz kaldığını belirterek, "Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz" dedi.

“Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır”

Oktay Kaynarca, paylaşımında "Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir." çağrısında bulundu.

“Lanet olsun”

Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, "Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

“Bu bir soykırım”

Bergüzar Korel, "Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım." ifadelerini kullandı.

“faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin”

Oyuncu Emre Kınay, sözün bittiğini ve insanlığın öldüğünü söyleyerek, "İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun." açıklamasını yaptı.

“Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak”

Ezgi Mola, "Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak." dedi.

"Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı"

Engin Altan Düzyatan, "Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır." açıklamasını paylaştı.

“Görüntülere yürek dayanmıyor”

Burak Özçivit, "Savaşa Hayır" etiketiyle, "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanın geleceği en aşağılık nokta"

Oyuncu Cem Uçan, "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" etiketleriyle paylaşımında, "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun." ifadelerini kaydetti.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Gazze
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