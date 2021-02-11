100. yıla sivil anayasa yakışır​

AK Parti’nin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasi partilere yeni anayasa yapma çağrısını tekrarladı:

Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum. Darbelerin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açtığı sorunların Türkiye’ye ağır maliyetleri oldu.

YAMALARLA ÇÖZÜLMÜYOR

Sürekli yeni reformlarla sistemi iyileştirme çabasında olmamıza rağmen darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi. Attığımız her adımda meselenin, eklektik yöntemlerle, yamalarla, restorasyonlarla çözülemeyeceği gerçeğiyle karşılaştık. Bugün artık hem vesayetin gücünü kırmış hem de uluslararası alanda özgürce hareket etme iradesini ortaya koymuş bir Türkiye var.

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ŞARTLAR GAYET UYGUN

Yani yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Üstelik, küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kamil manada değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor. Milletimizin reform gündemimize olan samimi ilgisi ve yüksek beklentisi de bizi yeni anayasa hazırlama teklifimizi kamuoyuna sunma konusunda cesaretlendirmiştir.

TÜM PARTİLER YER ALMALI

Anayasalar, doğaları gereği mümkünse toplumun tamamının ama mutlaka kahir ekseriyetinin desteğini almak mecburiyetindedir. Bu da ancak yeni anayasanın ülkedeki tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz.

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DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLMELİ

Ancak şu veya bu sebeple, kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile, biz milletimizin tüm kesimleriyle oturup konuşarak, yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını mutlaka temin edeceğiz. Önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin, diğer toplumlara da ilham versin.

OYNAT 05:06 CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.



Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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TEKLİFLERİMİZİ HAZIRLAYALIM

Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyoruz. Gelin, hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan, vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnü niyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım.

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EN KAPSAYICI METNİ HAZIRLAYALIM

Nihai olarak milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı, en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır.

Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci olarak göstermesine tepki gösteren Erdoğan, “Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşebileceğimi açıklamıştım. Ben bu açıklamayı yapıyorum, bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Buradan Miçotakis’e bir şey daha hatırlatmak istiyorum, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın” dedi.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bize 19 yılda millete ne yaptığımızı soruyor. Şöyle kafasını kaldırıp bir etrafına baksa yürüdüğü yoldan musluğundan akan suya, oturduğu binadan kullandığı internete, gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Partinin imzasını görecek' dedi. BiP'te paylaş

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ARTIK O İŞ BİTMİŞTİR

Erdoğan, “Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi” diye konuştu. Artık bu adaletsizliğe tahammülün mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır adada süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir. Artık o iş bitmiştir. Kıbrıs meselesi, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. Bundan sonra Kıbrıs’ta konuşulabilecek tek konu, iki devletli çözümdür” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

Hangi CHP

CHP içindeki sağduyu sahibi, ülkesini ve milletini sevenlerin vicdanına seslenen Erdoğan, “Terör örgütleriyle ve onların yandaşlarıyla iç içe geçmiş şu andaki CHP, Kuvayımilliye CHP’si midir? Hayır. Aklı erdiği günden beri bu partiye hizmet etmiş kişileri dahi isyan ettirecek istikamet sapmasına uğramış olan şu andaki CHP, siyasetin nice önemli isimlerinin CHP’si mi? Millet tarafından seçilen vekillerini siyasi mühendislik hesapları uğruna adeta pazara çıkartan, karşı çıkanları kapı dışarı eden şu anki CHP, yıllarca parti içi demokrasisiyle övünenlerin CHP’si mi? Amerika’dan ve Avrupa’dan demokrasi dilenen, oralardan kulağına üflenenleri içeride tekrarlamayı siyaset sanan şu andaki CHP, yıllarca emperyalizme karşı yumruk sallayanların CHP’si mi?” diye sordu.