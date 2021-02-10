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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi 10 büyük ülke arasına sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongreleri'de önemli açıklamalarda bulundu. “Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız” diyen Erdoğan, “Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine hitap etti.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Geleceğin aydınlık Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız.

AK Parti siyaseti, hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir.

AK Parti kadroları 365 günü seçim gibi değerlendirmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yönetmenin tek yolu milletin desteğinin yarısından fazlasını alabilmektir. Artık köhne siyaset anlayışı zordur. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz her bireyi kendi çatımız altında görme konusunda ne kadar başarı elde edersek, köhne mahfillerde yazılan bu oyunu o kadar çabuk bozarız.

Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız.

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