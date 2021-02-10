Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı gelin hep birlikte yapalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de, AK Parti Grup Toplantısı'nda yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Sivil bir anayasa hazırlama şansına sahibiz

"Meclisimizi yeni ve tarihi bir dönem daha bekliyor. Reform paketimizi milletimiz ile paylaştık. MHP'nin de bu teklife olumlu bakması ile Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve millete sunma şansına sahip olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu çalışma içinde yer almasıdır.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sivil bir anayasa ile girelim"

Tüm fikir ve aksiyon insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi hazırlayıp tartışmaya başlayalım.Milletimizin önüne en kapsayıcı metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım.

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"Hazinemiz milletimizin ve esnafımızın emrindedir"

Salgın döneminde sadece sosyal koruma kalkanında vatandaşlarımıza verdiğimiz destek 51 milyar TL'yi geçti. Hazinemiz milletimizin ve esnafımızın emrindedir. Bunları yaparken yatırım programındaki projelerimizi de ihmal etmiyoruz.

Bakanlık izni olmadan belediyeler borçlanamaz

İzmir'deki Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı, belediyenin daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatıyordu. Belediye bu finansmanı izin aldığı dönemde gerçekleştiremediği için zaten şu anda böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir.

Ortada borçlanma izni bulunmadığı için belediyenin kredi kullanımız söz konusu değildir. Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlamadığı için hazinenin sağladığı uluslararası finansman kredi şartlarının daha uygun olduğunu da bilmiyor.

Bak Kılıçdaroğlu! Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermeden hiçbir belediye borçlanmaya gidemez. İnanın bilmiyor. Sen bu yanlışla gidecek olursan soru işaretleri artmaya başlar.

Kılıçdaroğlu yüzsüz siyaseti partisine dayatıyor

Terör örgütleriyle ve onların yandaşlarıyla iç içe geçmiş şu anki CHP’nin siyaseti, ülkesinin felaketini dileyecek seviyeye inmiştir. CHP, Kuva-yı Milliye CHP'si değildir. CHP, Gazi'nin CHP'si değildir.

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CHP’nin başındaki zat, siyaset adı altında yüzsüz ve onursuz bir yöntemi ısrarla partisine ve ülkeye dayatıyor. Yalanla mutlu olan, iftirayla beslenen, yüzü kızarmayan, vicdanı sızlamayan, siyasi ahlaktan nasipsiz karikatür bir tiple, bir adamcağızla karşı karşıyayız."

OYNAT 05:06 CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.



Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bize 19 yılda millete ne yaptığımızı soruyor. Şöyle kafasını kaldırıp bir etrafına baksa yürüdüğü yoldan musluğundan akan suya, oturduğu binadan kullandığı internete, gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Partinin imzasını görecek' dedi. BiP'te paylaş

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