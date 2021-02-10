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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimi kime şikayet ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda sel felaketinin yaşandığı İzmir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik' diyen esnafı izlediğini belirterek CHP belediyeciliğine değinen Erdoğan, "'Kendisi de CHP'li olduğu anlaşılan vatandaşımız CHP'yi, CHP Genel Başkanı'na şikayet ediyor. Kimi kime şikayet ediyor da demedim değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2.5 katı borçludur. Bir daha borçlanamaz, bunu da öğren Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu İzmirli afetzede esnafları ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu İzmirli afetzede esnafları ziyaret etmişti.

Her yağmurda altyapı yetersizliği nedeniyle mağdur olan İzmirliler, geçtiğimiz hafta yine aynı felaketi yaşamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etmişti. Burada bir esnaf yaşadığı mağduriyeti anlatırken, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum." ifadelerini kullamıştı.

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
OYNAT 03:00
İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.

"Bay Kemal bunları öğren"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bu konuyu hatırlattı. CHP belediyeciliğinin yıllardır aynı olduğunu belirten Erdoğan, "Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikâyet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlar borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir, Bay Kemal. Bunları öğren"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den örnek vererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı
OYNAT 05:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den örnek vererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinin hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatmasına atıfta bulunarak 'Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan felakete benim de gözüm ilişti. CHP Genel Başkanı'na bir esnaf kardeşim isyan etti. İzmir'i yöneten ve hiçbir yatırım yapmayan belediye başkanını, genel başkanına şikayet etti. Bak Kılıçdaroğlu! Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermeden hiçbir belediye borçlanmaya gidemez. İnanın bilmiyor. Sen bu yanlışla gidecek olursan soru işaretleri artmaya başlar' ifadelerini kullandı.

"35 yıldır insan bir şey yapmaz mı? "

CHP'li belediyelerin yıllardır hiçbir hizmette bulunmadığını söyleyen Erdoğan, "35 yıldır İzmir CHP'de. 35 yıldır insan bir şey yapmaz mı? Bunlar yapmadı. Ben İzmir gibi muhteşem şehrimizin halini görünce eyvah diyorum. Siz ne yapıyorsunuz. Suyunuz yoktu. DSİ'ye verdiğimiz talimatla biz getirdik suyu İzmir'e. Büyükşehirler suyu kendileri getirtmek zorundadır. Onu da biz hallettik." dedi.

İzmir'de sel suları araçları böyle sürükledi
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İzmir'de sel suları araçları böyle sürükledi
İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağışla araçların sel sularına kapılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan, Konak ilçesi Gültepe'de yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların sürüklendiği anlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sel sularının araçları sürüklediği net bir şekilde görülürken, bazı vatandaşlar ise yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izledi. Güvenlik kameralarında, sel sularının metreleri bulduğu gözlendi.

İzmirli vatandaş sele teslim olan apartmanına kanoyla ulaştı
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İzmirli vatandaş sele teslim olan apartmanına kanoyla ulaştı
İzmir'de etkili olan yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bir vatandaşın evine ulaşmak için kanoyla kürek çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı
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İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı

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