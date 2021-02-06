İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

GÜNDEM AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi: Az yağışta bile hayat durma noktasına geliyor

Selin vurduğu esnafı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA Kılıçdaroğlu'nu durduran esnaf Saadet Körbulak yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Altyapı gerçekten bitik

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek şunları söyledi:

"Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum."

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Kılıçdaroğlu: Tam bir afet

Kılıçdaroğlu, "Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Ön tespitler yapıldı." dedi.





İklim değişikliğine bağladı

Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın koşullara göre altyapı yapılıyor. Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmalar gözlen geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği bir kuaför, sel basan dükkanının büyük zarar gördüğünü, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Bir mahalle sakini ise Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kapıcı dairesinin sel nedeniyle zarar gördüğünü ama itfaiye ekipleri tarafından hasar tespitinin yapılmadığını iddia etti.

FOTOĞRAF 20 Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar. dedi. Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti. Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 6511 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu. Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı. Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü. Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı. Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü. Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı. Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı. İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu. İzmir adeta afete maruz kaldı <BR> <BR> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. Mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar <BR> <BR> İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu kaydeden Köşger, Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır. ifadelerini kullandı. AFAD ve Kızılay'ın çalışmaları <BR> <BR> İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor. İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti. Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti. Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi. Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi. İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. BiP'te paylaş

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