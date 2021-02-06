İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yağışlar sonucu cadde ve sokaklarını sel vuran İzmir'i ziyaret etti. Dükkanını su basan bir esnaf Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmaları gözden geçirmek lazım" karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.
Selin vurduğu esnafı ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Altyapı gerçekten bitik
Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek şunları söyledi:
"Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum."
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Kılıçdaroğlu: Tam bir afet
Kılıçdaroğlu, "Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Ön tespitler yapıldı." dedi.
Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın koşullara göre altyapı yapılıyor. Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmalar gözlen geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için." dedi.