Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den örnek vererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinin hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatmasına atıfta bulunarak 'Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan felakete benim de gözüm ilişti. CHP Genel Başkanı'na bir esnaf kardeşim isyan etti. İzmir'i yöneten ve hiçbir yatırım yapmayan belediye başkanını, genel başkanına şikayet etti. Bak Kılıçdaroğlu! Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermeden hiçbir belediye borçlanmaya gidemez. İnanın bilmiyor. Sen bu yanlışla gidecek olursan soru işaretleri artmaya başlar' ifadelerini kullandı.



