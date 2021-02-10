Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, "Stratejik dış politika hedefimiz adadaki ‘Türk işgalini’ sona erdirmek" sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söylemişti. Büyük tepki toplayan açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
"Haddini bileceksin"
AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamlarda bulunan Erdoğan, Miçotakis'e sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Miçotakis ile görüşebiliyoruz diyorum o meydan okuyor. 2. görüşme yapılacaktı. Biz seninle nasıl bir araya gelelim. Miçotakis bana meydan okuma haddini bil. Masayı sen yıktın. Böyle devam ederse seninle masaya oturamayız. Güvendiğiniz dağlara kar yağdı. Sana hiçbirinden fayda gelmez. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın."