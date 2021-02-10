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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, "Stratejik dış politika hedefimiz adadaki ‘Türk işgalini’ sona erdirmek" sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğunu söylemişti. Büyük tepki toplayan açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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KKTC Başbakanı Saner'den Miçotakis'e tepki: Yunanistan ve Rum kesimi anlaşmak istemiyor

"Haddini bileceksin"

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamlarda bulunan Erdoğan, Miçotakis'e sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Miçotakis ile görüşebiliyoruz diyorum o meydan okuyor. 2. görüşme yapılacaktı. Biz seninle nasıl bir araya gelelim. Miçotakis bana meydan okuma haddini bil. Masayı sen yıktın. Böyle devam ederse seninle masaya oturamayız. Güvendiğiniz dağlara kar yağdı. Sana hiçbirinden fayda gelmez. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.

CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
OYNAT 05:06
CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.

Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var
AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bize 19 yılda millete ne yaptığımızı soruyor. Şöyle kafasını kaldırıp bir etrafına baksa yürüdüğü yoldan musluğundan akan suya, oturduğu binadan kullandığı internete, gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Partinin imzasını görecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den örnek vererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı
OYNAT 05:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den örnek vererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinin hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatmasına atıfta bulunarak 'Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan felakete benim de gözüm ilişti. CHP Genel Başkanı'na bir esnaf kardeşim isyan etti. İzmir'i yöneten ve hiçbir yatırım yapmayan belediye başkanını, genel başkanına şikayet etti. Bak Kılıçdaroğlu! Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermeden hiçbir belediye borçlanmaya gidemez. İnanın bilmiyor. Sen bu yanlışla gidecek olursan soru işaretleri artmaya başlar' ifadelerini kullandı.

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