14 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 14 il için fırtına uyarısında bulundu.
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta da yarın 09.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.