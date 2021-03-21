14 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 14 il için fırtına uyarısında bulundu.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta da yarın 09.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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