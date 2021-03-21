Gündem 14 il için fırtına uyarısı
KONYA

14 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Erzurum için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabahtan itibaren etkili olması beklenen fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 14 il için fırtına uyarısında bulundu.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta da yarın 09.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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