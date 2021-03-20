Gündem Meteoroloji uzmanlarından uyarı Sıra dışı hava olayları yaşayacağız
İSTANBUL

Meteoroloji uzmanlarından uyarı: Sıra dışı hava olayları yaşayacağız

Türkiye yeni haftaya soğuk hava dalgası ile girerken meteoroloji uzmanları, dört gün boyunca aşırı değişken hava şartları nedeniyle vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hava sıcaklıkları artacak. Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'ye göre, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

UZMANLARDAN DEĞİŞKEN HAVA UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yoğun bir kar yağışı beklenmese de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı yağışlara dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki pazartesi Salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise "Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Tüm yurtta etkili olacak
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Tüm yurtta etkili olacak

Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağmur yağacak
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Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağmur yağacak

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