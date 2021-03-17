Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağmur yağacak

Ülke genelinde yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabilir. Yarın Ankara'da hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.

Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek.

Perşembe günü hafiflemesi beklenen yağışlar aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.

Haftalık Hava Durumu

(17 - 23 Mart 2021)

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/YOqNaJcAkh REKLAM March 16, 2021

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde yağışlar sürekli değil. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde sağanaklar görülebilir. Ege Bölgesi'nde de yağış aralıklı, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sulu kar var.

İç Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvetli yağan yağmurun akşam saatlerinde sabah kara dönmesi bekleniyor.

Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Güneydoğu boyunca sağanak geçişleri etkili olacak. Bölgede cuma günü yağışlar hafifleyecek.

SULU KAR ETKİLİ OLACAK

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağış var. Bölgede hava soğuk; Bolu, Kastamonu arasındaki bazı kesimlere kar da yağıyor. Doğu Anadolu'da; Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar, diğer kentlerde yağmur ve sulu kar var.

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