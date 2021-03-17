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Meteoroloji duyurdu: Bir hafta yağmur yağacak

İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde salı gününe kadar yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece altında seyredecek.

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Ülke genelinde yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabilir. Yarın Ankara'da hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.

Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek.

Perşembe günü hafiflemesi beklenen yağışlar aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde yağışlar sürekli değil. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde sağanaklar görülebilir. Ege Bölgesi'nde de yağış aralıklı, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sulu kar var.

İç Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvetli yağan yağmurun akşam saatlerinde sabah kara dönmesi bekleniyor.

Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Güneydoğu boyunca sağanak geçişleri etkili olacak. Bölgede cuma günü yağışlar hafifleyecek.

SULU KAR ETKİLİ OLACAK

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağış var. Bölgede hava soğuk; Bolu, Kastamonu arasındaki bazı kesimlere kar da yağıyor. Doğu Anadolu'da; Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar, diğer kentlerde yağmur ve sulu kar var.

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Antalya’da yoğun kar yağışı: 30 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 20
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Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi’nde saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor.
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Kar yağışı nedeni ile saat 01.00’den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor.
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Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
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Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.
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Bölgede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi.
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Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Title
Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı.
Antalya’da yoğun kar yağışı: 30 santimetreye ulaştı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde dün başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken, kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.


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