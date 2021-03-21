Gündem Meteoroloji tarih verdi İstanbula kar sürprizi
İSTANBUL

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar sürprizi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Batı bölgelerle birlikte İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21-25 Mart tarihlerine ait hava tahminlerine göre Pazar günü ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren tüm yurt ta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT KAR GERİ GELİYOR

Vatandaş Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını arayışa geçti.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Tahminlere göre en düşük hava sıcaklığı Çarşamba günü 2, Perşembe günü ise 1 derece olacak.

En yüksek hava sıcaklığı ise Çarşamba ve Perşembe günü 5 derece olacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların Pazar günü Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji uzmanlarından uyarı: Sıra dışı hava olayları yaşayacağız
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